دکتر یونس محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر به حضور دکتر حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در هفتمین جشنواره ملی رضوی در بوشهر اشاره کرد و اظهار داشت: این مراسم صبح پنجشنبه در سالن 9 دی بوشهر برگزار می‌شود.

وی اضافه کرد: جشنواره ملی مشاعره رضوی از جشنواره‌های برتر هنری در سطح کشور است که برگزاری چندین دوره این جشنواره در ارتقای فرهنگ و هنر دینی موثر بوده و امسال پرصلابت تر از گذشته برگزار خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر بر مشارکت بهتر و بیشتر دستگاه‌های اجرایی در تحقق اهداف و خواسته های این رویداد مهم تاکید کرد و افزود: همه مسئولان فرهنگی استان موظفند در برگزاری هرچه باشکوه‌تر این جشنواره مساعدت و همراهی لازم را داشته باشند.

وی با تقدیر از دست‌اندرکاران و هنرمندان در برگزاری موفق شش دوره این جشنواره، از به‌کارگیری پتانسیل و ظرفیت بالا در اجرایی شدن این جشنواره خبر داد و اظهار امیدواری کرد که این دوره از جشنواره بتواند با صلابت هرچه بیشتر برگزار شود.

محمدی به دروه های قبلی برگزاری این جشنواره اشاره کرد و افزود: جشنواره ملی مشاعره رضوی در طی این سال‌ها به بهترین نحو ممکن برگزار شده است.

وی اضافه کرد: سه نفر از برترین‌های سومین جشنواره استانی دانش‌آموزی مشاعره رضوی در آئین اختتامیه دهمین جشنواره بین المللی رضوی در مشهد مقدس شرکت خواهند کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر، افزود: گروه سنی متقاضیان شرکت در جشنواره استانی دانش آموزی شعر رضوی نسبت به دو دوره قبل کاهش یافته به طوری که از مقطع دبستان نیز امسال شرکت داشتند.

محمدی گفت: سه نفر برتر جشنواره ملی مشاعره رضوی نیز به آئین اختتامیه این جشنواره در مشهد اعزام می شوند.