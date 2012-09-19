شهرداران به بهبود فضای گردشگری همدان کمک کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد آزاد در دومین همایش شهرداران استان همدان که در شهرستان رزن برگزار شد، با تاکید بر اینکه در زمینه گردشگری استان همدان باید کارهای جدید انجام شود، گفت: باید با شناخت گردشگرانی که به استان همدان می آیند، تقسیم بندی از گردشگران به عمل آید.

وی با بیان اینکه باید متناسب با شرایط هزینه ای آنها و اطلاعات به دست آمده برای هر قشر، برنامه ریزی متناسب انجام شود، گفت: با این تقسیم بندی به امکاناتی همچون کمپینگ، چادر، سوئیت، منازل اجاره ای و هتل برای اسکان گردشگران نیاز است که باید فراهم شود.

گردشگران استان همدان تمایلی به اقامت در هتل ندارند

وی با بیان اینکه شمار زیادی از گردشگران استان همدان تمایلی به اقامت در هتل ندارند، ادامه داد: با اطلاع از این موضوع شناسایی منازل خالی از سکنه و تعریف حداقلی از امکانات برای رفاه گردشگران در اسکان چاره ساز خواهد بود.

وی درجه بندی و راه اندازی مرکزی در هر شهر با کمک شهرداران از سوی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و نظارت بر عملکرد آن را در برطرف کردن مشکلات اسکان گردشگران در ایام پر مسافر استان، همچون عید نوروز موثر دانست.

استاندار با بیان اینکه باید در استان همدان برای گردشگر جاذبه ایجاد شود تا مدت اقامت گردشگران افزایش یابد، گفت: همفکری با اصحاب فکر و اندیشه و دستیابی به فکری اساسی برای گردشگری استان همدان ضروری است تا فضای گردشگری استان همدان به فضای مناسبی تبدیل شود.

آزاد گفت: همدان به دلیل سهولت دسترسی و ارتباطات می تواند جایگزین بخشی از شمال کشور در برنامه های گردشگری هم میهنان شود.

گردشگری زمستانه در استان همدان فراموش شده است

وی با بیان اینکه گردشگری زمستانه در استان همدان فراموش شده است، اظهار داشت: برف، سرما و یخبندان جاذبه ای برای گردشگری است و برنامه ریزی برای گردشگری زمستانی با هدف جذب گردشگران لازم است.

استاندار با تاکید بر برنامه ریزی و پیگیری با برنامه از مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان همدان خواست تا در یک برنامه وظایف استانداری، شهرداری ها و سازمان خود را برای بهبود فضای گردشگری استان همدان برای بررسی و نهایی شدن و انجام وظایف هر بخش ارائه دهد.

استاندار همدان در ادامه شهرداری ها را ویترین نظام دانست که فشار و بخش اصلی کارها به دوش آنهاست و در ارتباط مستقیم با مردم هستند.

مردم سرمایه اصلی نظام هستند و باید بر رضایتمندی مردم افزود

علی محمد آزاد با بیان اینکه مردم سرمایه اصلی نظام هستند، تاکید کرد: باید این سرمایه را حفاظت کرد و با ایجاد رضایتمندی در مردم بر آن افزود.

استاندار همدان همچنین با یادآوری شرایط جنگ نرم با دشمنان، گفت: در جنگ نرم هر کس در هر بخشی که فعالیت دارد وظیفه ای بر دوش اوست و شهرداری ها نیز دستگاه فرهنگی هستند و باید به بخش فرهنگ توجه کنند.

استاندار همدان با عنوان اینکه اصل شاداب نگه داشتن محیط، مد نظر مقام معظم رهبری و مورد نظر مردم است، گفت: باید محیط برای زندگی مردم شاداب باشد.

وی گفت: باید فعالیتها و کارهایی در شهرها انجام شود که مردم از محیط شهری خسته نشوند و یکنواختی در این محیط نباشد.

شهرداران در هزینه کردها دقت کنند تا از دوباره کاری پیشگیری شود

استاندار از شهرداران خواست در هزینه کردها دقت کنند تا از دوباره کاری پیشگیری شود و سرمایه های ملی به هدر نرود.

وی خطاب به شهرداران گفت: هزینه های اضافی را کاهش دهید و صرفه جویی حتی در کارهای کوچک را در دستور کار داشته باشید.

آزاد خطاب به شهرداران با تاکید بر اینکه با مردم ارتباط داشته باشید، گفت: از ارتباط با مردم نترسید و خواسته های مردم را پاسخ دهید.

استاندار با تاکید براطلاع رسانی شهرداران از فعالیتهای انجام شده و نشده در شهرداریها، گقت: مردم باید اطلاع داشته باشند که شما از مشکلات آنها آگاهی دارید.

وی با بیان اینکه مردم عملکردها را هر چند کوچک می پذیرند، گفت: اگر برای بزرگنمایی در عملکرد در آمار دست برده شود، مردم نمی پذیرند و آبروریزی می شود.

سختی ها برای مدیران است و نباید آن را به مردم منتقل کرد

استاندار با بیان اینکه در اطلاع رسانی نباید مردم را ناامید کرد، گفت: سختی ها برای مدیران است و نباید آن را به مردم منتقل کرد و شرایط ناامیدی بوجود آورد.

آزاد در این همایش از شهرداران خواست تا از ظرفیتهای خالی شهرها در بخشهای مختلف غافل نشوند و برای استفاده از آنها برنامه ریزی کنند.

استاندار همدان با یادآوری بهره وری پایین کشور در بخش آب و انرژی، گفت: ضریب بهره وری در کشور پایین است و به همین دلیل باید به این موضوع توجه شود تا این ضریب افزایش پیدا کند.

وی با تاکید بر نظارت بر عملکرد شهرداری توسط شهرداران در شهرها، گفت: نباید نظارت فراموش شود چراکه نظارت در پیشگیری از تخلف و افزایش عمر پروژه ها موثر خواهد بود.

استاندار همدان در ادامه با بیان اینکه هدف مجموعه شورا و شهرداری خدمت به مردم با توانی مشترک و معلوم است، گفت: بر این اساس شهرداران باید با شوراها همدل باشند و همکاری قانونمند را بپذیرند اما مناقشه نکنند.

شهرداران از ساخت و ساز غیرمجاز در مناطق حاشیه ای پیشگیری کنند

وی با یادآوری مسائل مرتبط با گسترش حاشیه شهرها، گفت: شهرداران به حاشیه ها توجه و از ساخت و ساز غیرمجاز در این مناطق پیشگیری کنند.

وی در این همایش از شهرداران شهرهای بزرگ استان همدان خواست تا با ارائه عملکردی قوی برای شهرداری های شهرهای کوچک الگوسازی کنند تا با عملکرد قوی تمام شهرداری ها بخشی از مشکلات مردم حل شود.

آزاد عنوان کرد: کمک و مساعدت شهرداریها وظیفه دولت است و در استان همدان نیز این اقدام انجام می شود.