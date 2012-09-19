بخش دوم از سناریوی ضد سوری-ایرانی کلید خورد/ پای حزب الله هم به میان آمد

به گزارش خبرگزاری مهر، هاآرتض در بخش دوم از این سناریو به نقل از یکی از نظامیان سابق سوری که اکنون به جبهه مخالفان ملت سوریه ملحق شده می نویسد : یکی از فرماندهان سابق ارتش سوریه که به مخالفان اسد ملحق شده اعلام کرده که دمشق برنامه هایی برای انتقال سلاح های شیمایی خود به حزب الله لبنان دارد.

هاارتض از این فرمانده سابق ارتش سوریه با عنوان "عدنان سیلو" نام برده و می نویسد : عدنان در مصاحبه با روزنامه تایمز لندن گفت : اسد علاوه بر آنکه قصد انتقال سلاح شیمایی به حزب الله لبنان را دارد برنامه هایی نیز برای استفاده از این نوع سلاح های علیه مردم سوریه دارد.

به گزارش مهر، با کنار هم قرار دادن تحولات سوریه در ماه های گذشته و مرور اظهارات مقامات رده بالای کشورهای غربی در خصوص سوریه بویژه موضوع سلاح شیمایی متوجه می شویم که گزارش دیروز ( آزمایش سلاح شیمایی ) و مطلب امروز مبنی بر انتقال سلاح های شیمایی به حزب الله لبنان، بخش هایی از یک پازل هستند که غرب و رژیم صهیونیستی آرام آرام آنها را کنار یکدیگر قرار می دهند تابدین ترتیب با کامل کردن آن مرحله نهایی سناریوی خود را که ضربه زدن به محور مقاومت در خاورمیانه است عملی کنند.



گزارش دیروز ( آزمایش سلاح شیمایی ) و مطلب امروز مبنی بر انتقال سلاح های شیمایی به حزب الله لبنان، بخش هایی از یک پازل هستند که غرب و رژیم صهیونیستی آرام آرام آنها را کنار یکدیگر قرار می دهند تابدین ترتیب با کامل کردن آن مرحله نهایی سناریوی خود را که ضربه زدن به محور مقاومت در خاورمیانه است عملی کنند

در آبان ماه سال جاری "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا به صراحت درباره سلاح شیمایی صحبت کرده و به سوریه هشدار داده بود.

اوباما به رئیس جمهور سوریه هشدار داد که دچار "اشتباه" نشده و از تسلیحات شیمایی خود استفاده نکند. این سخنان اوباما در واکنش به اظهارات "جهاد مقدسی" سخنگوی وزارت خارجه سوریه که گفته بود: "سوریه هرگز سلاح شیمیایی و میکروبی را در داخل به کار نمی گیرد و از این سلاح هنگامی که در معرض تجاوز خارجی قرار گیرد استفاده خواهد کرد." ایراد شد.

اوباما در ادامه خطاب به اسد گفته بود: ما به تلاش خود در این زمینه که به اسد و اطرافیانش نشان دهیم که جهان در حال نظاره رفتار آنهاست ادامه می دهیم. اگر آنها از تسلیحات شیمایی خود استفاده کنند باید در مقابل جامعه جهانی و امریکا پاسخگو باشند.

اما پیش از آنکه اوباما به اسد درباره تسلیحات شیمایی هشدار بدهد، روزنامه دیلی تلگراف ، در گزارشی از اعزام ماموران سیا به سوریه برای پیدا کردن محل نگهداری تسلیحات شیمایی خبر داده بود.

این موضوع نشان می دهد که بحث پرداختن به تسلیحات شیمایی از مدتها قبل در اتاق فکرهای غرب انجام شده و اجرای سناریوی آن به زمان مناسب موکول شده بود.

شکی در این نکته نیست که تحولات موجود در سوریه در بعد منطقه ای با هدف ضربه زدن به ایران و حزب الله لبنان ( محور مقاومت) طراحی شده و در این راه آمریکا از تمامی سرمایه های خود در منطقه (عربستان، قطر و حتی ترکیه ) استفاده کرده تا بتواند به خواسته خود برسد.

موضوع انجام توطئه علیه محور مقاومت بحثی نیست که ایران بخواهد آن را تبلیغ کند بلکه اغلب فعالان و چهره های سیاسی منطقه بارها به این نکته اشاره کرده اند برای مثال "کمال قلیچداراوغلو" رهبر حزب جمهوریخواه خلق ترکیه، با اشاره به این توطئه گفته بود : توطئه ای علیه ایران در خاورمیانه در جریان است و تلاش می کنند تا سوریه را از یک کشور حامی ایران به مکانی برای اسرائیل و حامی آن تبدیل کنند و البته این یک بخش کوچک از توطئه ای بزرگ است. هدف انزوای ایران در خاورمیانه است. غرب اگر دولت فعلی سوریه را سرنگون و یک حکومت حامی اسرائیل در آن روی کار بیاورد به هدف خود رسیده است.

بحث های مطرح شده در سطرهای بالا نشان می دهد که با نتیجه نگرفتن غرب از طرح حمایت کشورهای منطقه از شورشیان سوری، اکنون سناریوری سلاح شیمایی کلید خودره تا اندک اندک مقدمات مداخله خارجی در سوریه به بهانه امکان استفاده حکومت سوریه از سلاح شیمایی و دست زدن اسد به کشتار جمعی، فراهم شود و در این میان مهمترن حامیان سوریه یعنی حزب الله لبنان و ایران را نیز باید به نوعی وارد این سناریو کرد تا علاوه بر اسد به تهران و حزب الله نیز ضربه بزند تا محور مقاومت در خاورمیانه که مهمترین دشمن رژیم صهیونیستی است از بین برود.