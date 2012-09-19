تشکیل گروههای 20 نفره مروجان امر به معروف و نهی از منکر

به گزارش خبرنگار مهر، حسین حاجی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست منطقه ای ستاد امر به معروف و نهی از منکر ادارت ارشاد در گرگان افزود: برای ترویج فریضه امر به معروف 180 نفر از خواهران مروج این فریضه شناسایی و در گروههای 20 نفره ساماندهی شدند.

وی اظهار داشت: این گروهها به عنوان یک مدل و سرباز استرات‍‍ژیک ساماندهی شدند تا نسبت به ترویج فریضه امر به معروف اقدام کنند.

وی عنوان کرد: اولین کار در ستاد، احیا و ساختارسازی تشکیلاتی بود، چرا که اعظم مشکلات ما در دل وزارتخانه ها بود، زیرا کمتر در این حوزه به این امر الهی توجه می شود.

حاجی اظهار داشت: گام دوم این بود تشکیلاتی را به عنوان شورای احیای امر به معروف و نهی از منکر راه بیاندازیم و نگاه ما در این امر، پلیسی نبود، بلکه نهادینه کردن این ارزش در سازمان است.

وی عنوان کرد: گام سوم، مشارکت با نهادهای همسو، بهره مندی از قابلیتها، ظرفیتها و استعدادهای ستاد است.

دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان داشت: گام پنجم، بستر سازی و ایجاد زمینه های لازم برای ترویج این سنت الهی فراموش شده است.