راه اندازی آزمایشگاه سیستم عامل در دانشگاه الزهرا

به گزارش خبرنگار مهر، علی حکیم جوادی در مراسم بهره برداری از آزمایشگاه توسعه سیستم عامل در دانشگاه الزهرا و انعقاد تفاهمنامه همکاری دانشگاهی اظهار داشت: در دو سال گذشته به طور متوسط، هر ده روز یکبار، یک تفاهم نامه میان سازمان فناوری اطلاعات به عنوان نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با بخش های فعال در حوزه ICT منعقد شده است.

وی گفت: در کمتر از دو سال گذشته بیش از 92 تفاهم نامه همکاری میان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دیگر سازمانها، وازتخانه ها، ‌دانشگاهها و شرکتهای دانش بنیان به امضاء رسیده است.

حکیم جوادی با بیان اینکه این تفاهم نامه ها به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت های موجود و برطرف کردن نیازها در راستای اجرای پروژه های بزرگ وزارت ارتباطات به ویژه در حوزه شبکه ملی اطلاعات به امضاء رسیده است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر و به کمک شرکت های دانش بنیان،‌ دانشگاهها و مراکز پژوهشی و متخصصان توانمند داخلی توانسته ایم بسیاری از نیازهای موجود در این حوزه نظیر مقابله با حملات سایبری را برطرف کنیم.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان اینکه براساس مطالعات صورت گرفته، در خصوص توانمندی دانشگاههای کشور در حوزه ICT دسته بندی لازم صورت گرفته است، تصریح کرد: در حال حاضر ‌با اکثر دانشگاههای بزرگ و توانمند کشور تفاهم نامه همکاری برای برطرف کردن نیازهای موجود در این بخش به امضاء رسیده است.

وی ادامه داد: ایجاد آزمایشگاه معماری سازمانی در دانشگاه شهید بهشتی و آزمایشگاه تست برخی نرم افزارها و آموزش و یادگیری الکترونیکی در دانشگاه تهران از جمله این همکاری ها محسوب می شود.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به همکاری با دانشگاه الزهرا در حوزه سیستم عامل ‌گفت: سیستم عامل های بومی طراحی شده، در صورت تایید آزمایشگاهی که به این منظور به بهره برداری رسیده ‌مجوز استفاده در بخشهای مختلف از جمله شبکه ملی اطلاعات را دریافت خواهند کرد.

وی اظهار امیدواری کرد با بهره برداری از این آزمایشگاه، شاهد تولید دانش بومی در این حوزه به کمک دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا در دانشگاه الزهراء باشیم.