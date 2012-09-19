افتتاح تور دوچرخه سواری به مناسبت هفته جهانگردی

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم افتتاحیه تور دوچرخه سواری دانشجویی رایحه کرامت با حضور یادگاری رئیس جهاد دانشگاهی، محمدحسین ایمانی معاون آموزشی جهاددانشگاهی، زجاجی معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی، احمدی معاون اشتغال جهاد دانشگاهی، خبری رئیس پژوهشکده فرهنگ و هنر، فقیه زاده رئیس جهاد دانشگاهی واحد قم و جمعی از مسئولان و دانشجویان در حرم مطهر حضرت معصومه (س) برگزار شد.

در ابتدای این مراسم در محل جهاد دانشگاهی واحد قم که به مناسبت دهه کرامت و همزمان با هفته جهانی جهانگردی و بازگشایی دانشگاه ها برگزار شد تور دوچرخه سواری دانشجویی رایحه کرامت سفر 10 روزه خود را آغاز کردند که طی آن قرار است با حمل پرچم نمادین آستان مقدس حضرت معصومه (س) از حرم مطهر ایشان تا آستان قدس رضوی رکاب بزنند.

در این مراسم عباس نامجو رئیس مرکز گردشگری علمی-فرهنگی دانشجویان ایران گفت: طرح ملی دوچرخه سواران گردشگر توسط مرکز گردشگری علمی-فرهنگی دانشجویان ایران به صورت دو تور درون مرزی تهران-قم و قم-مشهد و یک تور برون مرزی تهران-آلماتی (در جمهوری قزاقستان) برگزار می شود که هدف از آن گسترش فرهنگ دوچرخه­ سواری و گردشگری در میان دانشجویان کشور و برقراری پیوند دانشجویان با فرهنگ مردم جای جای ایران بزرگ و سایر نقاط دنیاست.

دبیر طرح ملی دوچرخه سواران گردشگر افزود: نخستین تور درون مرزی هفته گذشته از تهران به مقصد قم آغاز شد که طی آن شرکت کنندگان مسیر 270 کیلومتری رفت و برگشت را رکاب زدند و پس از آن قرار است به مناسبت دهه کرامت با طی مسیر 1100 کیلومتری قم-مشهد پرچم نمادین آستان مقدس حضرت معصومه (س) را به آستان مقدس امام رضا (ع) حمل کنند که این تور با همکاری دانشگاه علم و فرهنگ برگزار می شود.

وی هدف نهایی برگزاری طرح ملی دوچرخه سواران گردشگر را اعلام صلح و دوستی مردم ایران با ملتهای جهان، معرفی کشور ایران به عنوان مهد آثار تاریخی و سرزمین جاذبه های گردشگری و نیز حفاظت از محیط زیست و حفظ منابع طبیعی، ترویج فرهنگ دوچرخه سواری و همچنین برقراری پیوند فرهنگی دانشجویان ایرانی با مردم جای جای ایران بزرگ و سایر نقاط دنیا بیان کرد.

در ادامه مراسم محمدحسین یادگاری رئیس جهاددانشگاهی با تاکید بر اهمیت ورزشهای همگانی و نقش آن در فرهنگ سازی جامعه گفت: ورزشهای همگانی باید در دانشگاه ها با رویکرد فرهنگی مورد توجه قرار گیرد. برگزاری طرحهایی همچون طرح ملی دوچرخه سواران گردشگر با حضور گسترده دانشجویان تاثیر مستقیمی در سلامت روح و جسم آنها و تقویت روحیه جمع گرایی دارد که باید بیش از پیش این مقوله را بین دانشجویان و عموم مردم فرهنگ سازی کرد.

علی بختیاری سرپرست گروه با ارائه گزارشی از گروه، سابقه اعضا و نحوه شکل گیری آن داد و خلاصه ای از برنامه های فرهنگی و تبلیغی تور را توضیح داد.