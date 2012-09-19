جم تاج مهجور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ظهر چهارشنبه در پایان رقابت‌های فوتبال قهرمانی جوانان خراسان شمالی که به صورت دوره‌ای و به میزبانی بجنورد برگزار شد، تیم استقلال نوین این شهر با 9 امتیاز به مقام قهرمانی دست یافت.

وی افزود: تیم‌های فولاد اسفراین با شش و ماهان بجنورد نیز با سه امتیاز به ترتیب در رده‌های دوم و سوم ایستادند.

مهجور اظهار داشت: رقابت‌های فوتبال قهرمانی جوانان استان به مدت سه روز و در محل ورزشگاه تختی بجنورد برگزار شد.

وی اضافه کرد: مسابقات قهرمانی فوتبال خراسان شمالی در رده سنی نونهالان نیز برنامه ریزی شده و به زودی زمان برگزاری آن اعلام می‌شود.

به گفته این مسئول هیئت فوتبال خراسان شمالی برگزاری رقابت‌های قهرمانی فوتسال استان را نیز در همه رده‌های سنی در دستور کار خود دارد که این مسابقات مطابق برنامه از نیمه دوم مهر ماه آغاز می‌شود.

دبیر هیئت فوتبال خراسان شمالی همچنین تصریح کرد: لیگ برتر فوتبال استان نیز از نیمه دوم مهر ماه به صورت رفت و برگشتی در شهرهای مختلف آغاز می‌شود.