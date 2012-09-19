برنامه ها، دیدارها و محور سخنان رئیس جمهور در سازمان ملل اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سئوال که شما چه تاکتیکی را برای سخنرانی در نشست این دوره مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نظر گرفته اید، افزود: اگر من به این تاکتیک ها اشاره کنم سخنرانی ام لو می رود اما برنامه ها و دیدارهای خوبی را در این سفر در نظر گرفته ایم.

وی افزود: البته جزئیات بیشتر سفر هیات ایرانی به نیویورک را در زمان اعزام به نیویورک و در فرودگاه اعلام خواهم کرد.

رئیس جمهور در پاسخ به سئوال مکرر خبرنگاران که از وی پرسیدند برخی از دیدارها و برنامه های خود را در سفر به نیویورک اعلام کنید، اظهار داشت: در این سفر در مجمع عمومی سازمان ملل شرکت و سخنرانی خواهم کرد و امیدواریم این سخنرانی راه روشنی پیش روی بشریت بگذارد.

احمدی‌نژاد با بیان اینکه در سفر به نیویورک ملاقات های دوجانبه ای را با مسئولان بلندپایه کشورها انجام خواهیم داد، افزود: در این سفر ملاقات های دوجانبه ای با روسای کشورهای مختلف و دبیرکل سازمان ملل متحد در نظر گرفته شده است و در این سفرها مباحث روز را مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد.

رئیس جمهور در ادامه افزود: همچنین در حاشیه این سفر ملاقات های خاصی را انجام خواهیم داد.

وی افزود: در این سفر بنا داریم دو موضوع مهم را در نظر بگیریم.

احمدی نژاد افزود: زمینه اول پرداختن به ساختار و اهمیت جنبش عدم تعهد و بخش دوم بررسی معضلات امروز دنیا است.

وی گفت: امیدواریم در این دیدارها و برنامه ها اهمیت جنبش عدم تعهد را به خوبی بیان کنیم و به آن بپردازیم.

احمدی نژاد در ادامه اظهار داشت: یکی دیگر از برنامه ها ما در سفر به آمریکا گفتگو با رسانه های این کشور است ضمن آنکه ملاقات هایی را با ایرانیان ساکن آمریکا خواهیم داشت.

رئیس جمهور ادامه داد: همچنین بنا داریم ملاقات هایی را با گروه های اجتماعی آمریکا داشته باشیم و در آن دیدارها با هم بحث و گفتگو می کنیم.

رئیس قوه مجریه افزود: برنامه های مفصلی برای سفر ما به آمریکا تنظیم شده است و بخشی از این برنامه ها در قالب سخنرانی است. امیدواریم بتوانیم در این سفر وظیفه خود را به نحو مطلوب انجام دهیم.