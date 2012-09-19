به گزارش خبرنگار مهر، کاروان تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان برای دیدار با مس کرمان در چارچوب رقابت‌های هفته نهم لیگ برتر ساعت 14 فردا با پروازی از اصفهان به تهران می‌رود و پس از آن به کرمان عازم می‌شود.

تیم ذوب‌آهن در کرمان یک جلسه تمرینی برگزار می‌کند و برای دیدار با تیم مس کرمان آماده می‌شود.

غیبت صلصالی و محمدپور

ذوب‌آهن در دیدار روز جمعه خود مقابل مس کرمان محمد صلصالی، مدافع خود را به دلیل مصدومیت در اختیار نخواهد داشت و نمی‌تواند از او استفاده کند.

صلصالی به دلیل جراحی پای خود تا نزدیک به یک ماه دیگر نمی‌تواند برای ذوب‌آهن به میدان برود.

همچنین احمد محمدپور، مدافع ذوب‌آهن به دلیل محرومیت نمی‌تواند در این بازی همراه ذوب‌آهن باشد. محمدپور در بازی قبل ذوب‌آهن مقابل فولاد خوزستان با دریافت کارت زرد سه اخطاره شد.