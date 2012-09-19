مجتمع فرهنگی و ورزشی ایثار در خراسان جنوبی به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا سالاری پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری با بیان اینکه ساخت مجتمع ایثار جزو پروژه های مهر ماندگار قرار گرفته است، اظهارکرد: بهره برداری کامل این پروژه تا پایان خرداد ماه 92 انجام می شود.

وی با بیان اینکه در فاز اول این مجموعه استخر و سونا به بهره برداری می رسد، عنوان کرد: ساخت این مجتمع در زیر بنای 12 هزار و 300 مترمربع در حال ساخت است که 60 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی اعتبار هزینه شده برای ساخت مجتمع ایثار را هشت میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: برای تکمیل این پروژه هشت میلیارد تومان اعتبار دیگر مورد نیاز است.

سرپرست بنیاد شهید و امور ایثار گران خراسان جنوبی بیان داشت: مجتمع ایثار در پنج طبقه ساخته می شود.

بهسازی تمامی گلزار های شهداء در استان

وی به قول استاندار خراسان جنوبی برای تخصیص اعتبار ساماندهی گلزارهای شهداء اشاره کرد و افزود: بهسازی و ساماندهی گلزار های شهدای استان نیازمند دو میلیارد و 200 میلیون تومان اعتبار است.

سالاری عنوان کرد: تا کنون یک میلیارد و 200 میلیون تومان از این اعتبار ابلاغ شده که پیش بینی می شود مابقی این اعتبار نیز تا پایان سال مالی 91 تخصیص یابد.

وی با بیان اینکه کار بهسازی و ساماندهی گلزار های شهدا در تمامی شهرستان های استان به جز قاین از پیشرفت فیزیکی بالای 90 درصد برخورد ار است، تصریح کرد: بهسازی در گلزارهای شهداء قاین 85 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

سرپرست بنیاد شهید و امور ایثار گران خراسان جنوبی از وجود 1700 شهید، چهارهزار جانباز و هزار و 200 جانباز بالای 25 درصد در استان خبر داد و تصریح کرد: همزمان با هفته دفاع مقدس المان شهدای استان در منطقه عملیاتی والفجر دو که در بیدخت طراحی شده است به نمایش گذاشته می شود.

وی برگزاری یادواره های شهدا در مناطق شهری و روستایی، برپایی نمایشگاه های حجاب و خانه ای در آتش در مدارس، عطرافشانی گلزار شهدا، سخنرانی ایثارگران در مدارس را از مهمترین برنامه های بنیاد شهید در هفته دفاع مقدس برشمرد.