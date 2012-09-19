منصور ابراهیمزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد دیدار تیم نفت تهران برابر صبای قم در هفته نهم لیگ برتر ضمن بیان مطلب فوق گفت: هر بازی را که پشت سر میگذاریم، کارمان سختتر میشود زیرا تیمها شناخت بیشتری از یکدیگر پیدا کرده و با برنامه بهتر برابر هم به میدان میروند.
وی اضافه کرد: در حال حاضر چند تیم 14 امتیازی در جدول هستند که با یک مساوی و باخت، جایگاه تیمها چندین پله پله جابهجا میشود. به همین دلیل کار همه تیمها سخت است و نباید به راحتی امتیاز از دست داد.
سرمربی تیم نفت تهران در مورد تیم صبا هم اظهار داشت: صبا تیم خوب و پرتحرکی است که در جریان بازی سیستمهای مختلفی را به اجرا میگذارد. البته ما در هر مسابقه به فکر موفقیت و پیروزی هستیم و در این مسابقه هم با این هدف به میدان میرویم.
ابراهیمزاده با اشاره به اینکه همه تیمها برای رسیدن به موفقیت حتی در زمین حریف هم تلاش میکنند، در مورد اینکه آیا نفت میتواند صدرنشینیاش را حفظ کند؟، تاکید کرد: هدفمان از روز نخست کسب بهترین جایگاه بود و این یک واقعیت است که همه میخواهند صدرنشین باشند، به همین دلیل باید تمام تلاشمان را برای حفظ جایگاه خود انجام دهیم.
در مورد حضور مربیان جوان در لیگ ایران خاطرنشان کرد: حضور این مربیان که روزبهروز به فکر پیشرفت هستند، تفکرات جدیدی را به فوتبال وارد میکند. قطعا حضور آنها باعث تحولات خوبی در فوتبال میشود اما نمیتوانیم تجربه مربیان پیشکسوتتر را هم نادیده بگیریم.
سرمربی تیم نفت تهران در پایان در خصوص مسابقات فوتبال نوجوانان آسیا گفت: اگر زمان تمرین تیم با مسابقات یکسان نباشد، برای تماشای بازیها به ورزشگاه خواهم رفت. به عقیده من علی دوستیمهر و تیمش میتوانند در این مسابقات موفق شده و تاثیر خوبی در مثبت شدن فضای فوتبال داشته باشند.
دیدار تیمهای فوتبال نفت تهران و صبای قم از هفته نهم رقابتهای لیگ برتر باشگاههای کشور عصر جمعه در ورزشگاه دستگردی تهران برگزار میشود.
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