فضای مجازی را برای مجرمان پنهان ناامن‌ تر می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار کمال هادیانفر اظهار داشت:‌ پلیس ایران با وجود تمام محدودیتها هم اکنون به عنوان یکی از برجسته‌ترین پلیسهای دنیا شناخته می‌شود چرا که حرکت خود را بر اساس آموزه های دینی، رعایت حقوق شهروندان و نیاز های روز جامعه سازماندهی و برنامه ریزی می کند.

وی با بیان اینکه ایجاد پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات یکی از نمونه‌های پویایی و همگامی پلیس با توسعه و تحولات اجتماعی کشورمان است، خاطر نشان کرد: اقتدار پلیس ایران را باید در ریشه‌های مردمی آن جستجو کرد. این پلیس متشکل از آحاد مختلف مردم است بر همین اساس پلیس ما خیلی راحت نسبت به سایر پلیس های جهان با مردم کشورمان ارتباط برقرار می کند و گام‌های خود را برای حفظ و ارتقاء‌امنیت اجتماعی مردم بر می دارد.

هادیانفر با اشاره به شعار هفته ناجا "سرمایه اجتماعی اساس و اقتدار پلیس" بیان کرد: مهمترین سرمایه پلیس در ایران اقشار مختلف مردم هستند که همراه با پلیس در مراحل مختلف در تامین امنیت نقش خود را به خوبی نشان داده‌اند.

این مقام ارشد انتظامی اذعان داشت:‌ ما در پلیس فتا ارتباطی تنگاتنگ با مردم برقرار کرده‌ایم که همین موضوع باعث ایجاد حس اعتماد و گرایش بیشتر آنان به این پلیس شده است تا مشکلات و چالشهای خود در فضای مجازی را با خیالی آسوده پیگیری کنند.

وی گفت: امیدواریم امنیت را در بیشترین حد خود در فضای مجازی تامین کنیم و از این طریق فضا را برای مجرمان پنهان بیش از پیش ناامن کنیم.

رئیس پلیس فتا ناجا در خاتمه بیان داشت: سیاست پلیس فتا شناخت محیط های جرم خیز برای جلوگیری از فعالیت مجرمان در آن فضاهاست تا بتوانیم با ایجاد بستر های مناسب برای توسعه و امنیت آحاد کاربران در این فضا باعث پیشرفت کشورمان بشویم، امیدواریم با کمک همه دستگاه های مرتبط و مردم در اجرای آن موفق باشیم.