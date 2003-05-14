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۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۲، ۸:۱۲

خبرگزاري كويت(كونا)

خلع فرماندار كل استراليا به سبب انحراف اخلاقي

جان هاوارد نخست وزير استراليا اعلام كرد كه پيتر هلين گورس فرماندار كل استراليا به دليل مشكلات اخلاقي از منصب خود به طور منوقت كناره گيري خواهد كرد .

  هلين گورس ژنرال سابق ارتش سلطنتي بريطانيا  قبل از انتصاب به سمت فرمانداري كل استراليا ، به عنوان اسقف كليساي انجيل استراليا فعاليت داشت.                                                                                                                                                              او به جرم انجام اعمال منافي عفت در كليسا تحت  تعقيب قرار گرفت.                                                                           نخست وزيراستراليا گفت  هلين گورس تحت  فشار قرار گرفته است  تا به اتهامات   گذ شته ي خود،  يعني  زماني كه در كليساي بريزبين بود ، اعتراف كند. يكي از اين اتهامات سوئ استفاده ي جنسي از كودكان است.
 از سوي ديگر  هلين گورس در يك مصاحبه مطبوعاتي از گذشته خود به خاطر ضعف در اجراي تعهدات اخلاقي  خود ابراز تاسف كرد ودر عين حال  هر نوع اتهام  سوئ استفاده ي جنسي از كودكان را تكذيب نمود
گفتني است  زني كه وي را به انجام عمل غير اخلاقي  متهم كرده، ماه گذشته خود كشي كرده است.                                        هلين گورس در اظهارات خود  تاكيد كرد كه اين زن  را تا به حال نديده و ممكن است  در تشخيص فرد خاطي دچاراشتباه شده باشد  
 
 
 

کد مطلب 1700

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