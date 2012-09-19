به گزارش خبرگزاری مهر، سعید مظفری‌زاده را در امر قضاوت این بازی که روز یکشنبه 2 مهرماه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار می‌شود، حسن کامرانی‌فر و تورج عیوض محمدی همراهی می‌‎کنند.

سعید مظفری‌زاده در هفته پایانی هفتمین دوره مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور قضاوت دیدار پرسپولیس - سپاهان را برعهده داشت. مظفری‌زاده برای آن مسابقه هفت دقیقه وقت تلف شده درنظر گرفت که در ششمین دقیقه از وقت‌های تلف شده سپهر حیدری دروازه سپاهان را گشود و زمینه ساز قهرمانی تیم پرسپولیس شد.

در پایان آن مسابقه سپاهانی‌ها انتقادات شدیدی را نسبت به داوری سعید مظفری‌زاده مطرح و او را به جانبداری از تیم پرسپولیس متهم کردند.

همچنین دیدار استقلال - فجرسپاسی در همین چارچوب با قضاوت محسن قهرمانی برگزار خواهد شد. کمک‌های قهرمانی در این بازی محسن فریمانی و علیرضا ایلدروم هستند.

- برنامه و اسامی داوران دیدارهای هفته نهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

جمعه - 31/6/91

* تراکتورسازی تبریز - گهرزاگرس، ساعت 16:30، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

داور: سیدحسین زرگر، کمک‌ها: محمدرضا ابوالفضلی و بهرام کیانی، داورچهارم: مجید دانش مهر

ناظر داوری: یداله سلیمانی

* سایپای البرز - پیکان تهران، ساعت 17:25، ورزشگاه انقلاب کرج

داور: اشکان خورشیدی، کمک‌ها: رسول فروغی و حمید غمزه، داورچهارم: حمید حاج ملک

ناظر داوری: سیدرضا غیاثی

* نفت تهران - صبای قم، ساعت 17:25، ورزشگاه دستگردی تهران

داور: مسحن ترکی، کمک‌ها: علیرضا کهوری و مهدی الوندی، داورچهارم: جواد شرفی

ناظر داوری: غلامرضا بهروان

* داماش گیلان - راه آهن تهران، ساعت 17:30، ورزشگاه شهید رجایی قزوین

داور: حسن اکرمی، کمک‌ها: آرمان اسعدی و امیر بهرام نقوی، داورچهارم: رسول رهبرفام

ناظر داوری: جواد تقی‌پور

* مس کرمان - ذوب آهن اصفهان، ساعت 18، ورزشگاه امام علی (ع) کرمان

داور: قاسم واحدی، کمک‌ها: سعید علی نژادیان و قهرمان نجفی، داورچهارم: رضا عادل

ناظر داوری: غلامرضا سلیمانی

* آلومینیوم هرمزگان - صنعت نفت آبادان، ساعت 18:05، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس

داور: رضا کرمانشاهی، کمک‌ها: محمدرضا امینی و حسین طالقانی، داورچهارم: جمشید محمدی

ناظر داوری: حسین عرب براقی

* استقلال - فجرشهید سپاسی شیراز، ساعت 18:30، ورزشگاه آزادی تهران

داور: محسن قهرمانی، کمک‌ها: محسن فریمانی و علیرضا ایلدروم، داورچهارم: محمدرضا اکبریان

ناظر داوری: نادر جعفری

* فولاد خوزستان - ملوان بندرانزلی، ساعت18:45، ورزشگاه تختی اهواز

داور: سیدمهدی سیدعلی، کمک‌ها: بابک داوری و سعید زارع، داورچهارم: بابک وسیله‌بر

ناظر داوری: بهرام مهرپیما

یکشنبه - 2/7/91

* سپاهان اصفهان - پرسپولیس، ساعت 18:30، ورزشگاه فولادشهر اصفهان

داور: سعید مظفری‌زاده، کمک‌ها: حسن کامرانی‌فر و تورج عیوض محمدی، داورچهارم: موعود بنیادی‌فر

ناظر داوری: حاتم بک‌پور