به گزارش خبرگزاری مهر، سعید مظفریزاده را در امر قضاوت این بازی که روز یکشنبه 2 مهرماه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار میشود، حسن کامرانیفر و تورج عیوض محمدی همراهی میکنند.
سعید مظفریزاده در هفته پایانی هفتمین دوره مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور قضاوت دیدار پرسپولیس - سپاهان را برعهده داشت. مظفریزاده برای آن مسابقه هفت دقیقه وقت تلف شده درنظر گرفت که در ششمین دقیقه از وقتهای تلف شده سپهر حیدری دروازه سپاهان را گشود و زمینه ساز قهرمانی تیم پرسپولیس شد.
در پایان آن مسابقه سپاهانیها انتقادات شدیدی را نسبت به داوری سعید مظفریزاده مطرح و او را به جانبداری از تیم پرسپولیس متهم کردند.
همچنین دیدار استقلال - فجرسپاسی در همین چارچوب با قضاوت محسن قهرمانی برگزار خواهد شد. کمکهای قهرمانی در این بازی محسن فریمانی و علیرضا ایلدروم هستند.
- برنامه و اسامی داوران دیدارهای هفته نهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور به شرح زیر است:
جمعه - 31/6/91
* تراکتورسازی تبریز - گهرزاگرس، ساعت 16:30، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز
داور: سیدحسین زرگر، کمکها: محمدرضا ابوالفضلی و بهرام کیانی، داورچهارم: مجید دانش مهر
ناظر داوری: یداله سلیمانی
* سایپای البرز - پیکان تهران، ساعت 17:25، ورزشگاه انقلاب کرج
داور: اشکان خورشیدی، کمکها: رسول فروغی و حمید غمزه، داورچهارم: حمید حاج ملک
ناظر داوری: سیدرضا غیاثی
* نفت تهران - صبای قم، ساعت 17:25، ورزشگاه دستگردی تهران
داور: مسحن ترکی، کمکها: علیرضا کهوری و مهدی الوندی، داورچهارم: جواد شرفی
ناظر داوری: غلامرضا بهروان
* داماش گیلان - راه آهن تهران، ساعت 17:30، ورزشگاه شهید رجایی قزوین
داور: حسن اکرمی، کمکها: آرمان اسعدی و امیر بهرام نقوی، داورچهارم: رسول رهبرفام
ناظر داوری: جواد تقیپور
* مس کرمان - ذوب آهن اصفهان، ساعت 18، ورزشگاه امام علی (ع) کرمان
داور: قاسم واحدی، کمکها: سعید علی نژادیان و قهرمان نجفی، داورچهارم: رضا عادل
ناظر داوری: غلامرضا سلیمانی
* آلومینیوم هرمزگان - صنعت نفت آبادان، ساعت 18:05، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
داور: رضا کرمانشاهی، کمکها: محمدرضا امینی و حسین طالقانی، داورچهارم: جمشید محمدی
ناظر داوری: حسین عرب براقی
* استقلال - فجرشهید سپاسی شیراز، ساعت 18:30، ورزشگاه آزادی تهران
داور: محسن قهرمانی، کمکها: محسن فریمانی و علیرضا ایلدروم، داورچهارم: محمدرضا اکبریان
ناظر داوری: نادر جعفری
* فولاد خوزستان - ملوان بندرانزلی، ساعت18:45، ورزشگاه تختی اهواز
داور: سیدمهدی سیدعلی، کمکها: بابک داوری و سعید زارع، داورچهارم: بابک وسیلهبر
ناظر داوری: بهرام مهرپیما
یکشنبه - 2/7/91
* سپاهان اصفهان - پرسپولیس، ساعت 18:30، ورزشگاه فولادشهر اصفهان
داور: سعید مظفریزاده، کمکها: حسن کامرانیفر و تورج عیوض محمدی، داورچهارم: موعود بنیادیفر
ناظر داوری: حاتم بکپور
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