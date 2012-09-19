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۲۹ شهریور ۱۳۹۱، ۱۴:۱۷

هفته نهم لیگ برتر فوتبال/

مظفری‌زاده دیدارسپاهان - پرسپولیس را سوت می‌زند/ قهرمانی داور بازی استقلال

مظفری‌زاده دیدارسپاهان - پرسپولیس را سوت می‌زند/ قهرمانی داور بازی استقلال

کمیته داوران فدراسیون فوتبال قضاوت دیدار حساس سپاهان اصفهان - پرسپولیس در چارچوب هفته نهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور را به سعید مظفری‌زاده سپرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید مظفری‌زاده را در امر قضاوت این بازی که روز یکشنبه 2 مهرماه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار می‌شود، حسن کامرانی‌فر و تورج عیوض محمدی همراهی می‌‎کنند.

سعید مظفری‌زاده در هفته پایانی هفتمین دوره مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور قضاوت دیدار پرسپولیس - سپاهان را برعهده داشت. مظفری‌زاده برای آن مسابقه هفت دقیقه وقت تلف شده درنظر گرفت که در ششمین دقیقه از وقت‌های تلف شده سپهر حیدری دروازه سپاهان را گشود و زمینه ساز قهرمانی تیم پرسپولیس شد.

در پایان آن مسابقه سپاهانی‌ها انتقادات شدیدی را نسبت به داوری سعید مظفری‌زاده مطرح و او را به جانبداری از تیم پرسپولیس متهم کردند.

همچنین دیدار استقلال - فجرسپاسی در همین چارچوب با قضاوت محسن قهرمانی برگزار خواهد شد. کمک‌های قهرمانی در این بازی محسن فریمانی و علیرضا ایلدروم هستند.

- برنامه و اسامی داوران دیدارهای هفته نهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:
جمعه - 31/6/91
* تراکتورسازی تبریز - گهرزاگرس، ساعت 16:30، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز
داور: سیدحسین زرگر، کمک‌ها: محمدرضا ابوالفضلی و بهرام کیانی، داورچهارم: مجید دانش مهر
ناظر داوری: یداله سلیمانی

* سایپای البرز - پیکان تهران، ساعت 17:25، ورزشگاه انقلاب کرج
داور: اشکان خورشیدی، کمک‌ها: رسول فروغی و حمید غمزه، داورچهارم: حمید حاج ملک
ناظر داوری: سیدرضا غیاثی

* نفت تهران - صبای قم، ساعت 17:25، ورزشگاه دستگردی تهران
داور: مسحن ترکی، کمک‌ها: علیرضا کهوری و مهدی الوندی، داورچهارم: جواد شرفی
ناظر داوری: غلامرضا بهروان

* داماش گیلان - راه آهن تهران، ساعت 17:30، ورزشگاه شهید رجایی قزوین
داور: حسن اکرمی، کمک‌ها: آرمان اسعدی و امیر بهرام نقوی، داورچهارم: رسول رهبرفام
ناظر داوری: جواد تقی‌پور

* مس کرمان - ذوب آهن اصفهان، ساعت 18، ورزشگاه امام علی (ع) کرمان
داور: قاسم واحدی، کمک‌ها: سعید علی نژادیان و قهرمان نجفی، داورچهارم: رضا عادل
ناظر داوری: غلامرضا سلیمانی

* آلومینیوم هرمزگان - صنعت نفت آبادان، ساعت 18:05، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
داور: رضا کرمانشاهی، کمک‌ها: محمدرضا امینی و حسین طالقانی، داورچهارم: جمشید محمدی
ناظر داوری: حسین عرب براقی

* استقلال - فجرشهید سپاسی شیراز، ساعت 18:30، ورزشگاه آزادی تهران
داور: محسن قهرمانی، کمک‌ها: محسن فریمانی و علیرضا ایلدروم، داورچهارم: محمدرضا اکبریان
ناظر داوری: نادر جعفری

* فولاد خوزستان - ملوان بندرانزلی، ساعت18:45، ورزشگاه تختی اهواز
داور: سیدمهدی سیدعلی، کمک‌ها: بابک داوری و سعید زارع، داورچهارم: بابک وسیله‌بر
ناظر داوری: بهرام مهرپیما

یکشنبه - 2/7/91
* سپاهان اصفهان - پرسپولیس، ساعت 18:30، ورزشگاه فولادشهر اصفهان
داور: سعید مظفری‌زاده، کمک‌ها: حسن کامرانی‌فر و تورج عیوض محمدی، داورچهارم: موعود بنیادی‌فر
ناظر داوری: حاتم بک‌پور

کد مطلب 1700001

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