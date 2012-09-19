کاهش بوروکراسی بهترین کمک دولت به فعالان اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر، سمینار آشنایی با آخرین قوانین و مقررات استاندارد، گمرک و گشایش اعتبار اسنادی ظهر چهارشنبه

در سالن اجتماعات اداره امور اقتصادی و دارایی استان قزوین برگزار شد.

در این سمینار آموزشی که جمعی از فعالان اقتصادی، تجار، بازرگانان و صادرکنندگان کالا حضور داشتند نیما بصیری گفت: با توجه به شعار امسال مقام معظم رهبری و رویکرد حمایت از تولید داخلی امیدواریم حمایت های جدی و عملی از صنعتگران در دستور کار مسئولان قرار گیرد.

وی افزود: کاهش بوروکراسی و تسهیل امور اجرایی و اداری باید مهمترین راهکار دولت برای حمایت از صنعتگران و تولیدکنندگان باشد که امیدواریم مسئولان آن را جدی بگیرند و با رفع مشکلات طولانی شدن تشریفات زائد و حذف قوانین دست و پاگیر زمینه افزایش تولید و صادرات محصولات را فراهم کنند.

بصیری یادآورشد: اگر مدت دو سال به طور جدی و هدفمند از صنعتگران و تولیدکنندگان حمایت شود می توانیم بر مشکلات فائق آئیم و در شرایط فشار اقتصادی همچنان به فعالیت جدی خود ادامه دهیم.

این مسئول تصریح کرد: تحقق اقتصاد بدون نفت نیازمند کار و تلاش گسترده صنعتگران و حمایت مسئولان دولتی است و افزایش صادرات در این بخش تعیین کننده است.

جراحی اقتصاد در حالت کماء خطرناک است

این فعال اقتصادی بیان کرد: هیچ پزشک حاذقی حاضر نیست بیمار خود را در شرایط کماء جراحی کند و امروز می توان گفت اقتصاد کشور در حالت کماء قرار دارد که جراحی آن بسیار خطرناک و با ریسک بالاست لذا انتظار می رود ضمن درک این شرایط برنامه ریزی ها و تصمیم گیریها با دقت، آرامش و نگاه تخصصی و کارشناسی صورت گیرد.

بصیری آشنایی تجار با قوانین گمرکی و استاندارد را ضروری خواند و خواستار مشارکت بیشتر بازرگانان در دوره های تخصصی و آموزشی شد.

