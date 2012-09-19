مرحله استانی جشنواره سرود رضوی در یاسوج آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام رضا قاسمی افزود: این جشنواره ویژه کانون های فرهنگی و هنری مساجد روستایی است که در دو مرحله استانی و کشوری برگزار می شود.

وی بیان داشت: مرحله استانی این جشنواره از صبح امروز با حضور 12 گروه برتر در یاسوج آغاز شده است.

قاسمی افزود: این آثار از میان بیش از 30 اثر متقاضی شرکت در این جشنواره انتخاب شده است.

مسئول دبیرخانه هماهنگی و نظارت بر کانون های فرهنگی هنری مساجد استان یادآور شد: در مرحله استانی سه گروه برتر این جشنواره تجلیل خواهند شد و جوایزی به آنها اهدا می شود.

وی عنوان کرد: گروه های برتر استانی به جشنواره کشوری که بهمن ماه سال جاری در استان هرمزگان برگزار می شود، معرفی می شوند.