  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۲۹ شهریور ۱۳۹۱، ۱۹:۱۵

درکهگیلویه و بویراحمد/

مرحله استانی جشنواره سرود رضوی در یاسوج آغاز شد

مرحله استانی جشنواره سرود رضوی در یاسوج آغاز شد

یاسوج - خبرگزاری مهر: مسئول دبیرخانه هماهنگی کانون های فرهنگی و هنری مساجد کهگیلویه و بویراحمد گفت: به مناسبت دهه کرامت، مرحله استانی جشنواره سرود رضوی امروز چهارشنبه در یاسوج آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام رضا قاسمی افزود: این جشنواره ویژه کانون های فرهنگی و هنری مساجد روستایی است که در دو مرحله استانی و کشوری برگزار می شود.

وی بیان داشت: مرحله استانی این جشنواره از صبح امروز با حضور 12 گروه برتر در یاسوج آغاز شده است.

قاسمی افزود: این آثار از میان بیش از 30 اثر متقاضی شرکت در این جشنواره انتخاب شده است.

مسئول دبیرخانه هماهنگی و نظارت بر کانون های فرهنگی هنری مساجد استان یادآور شد: در مرحله استانی سه گروه برتر این جشنواره تجلیل خواهند شد و جوایزی به آنها اهدا می شود.

وی عنوان کرد: گروه های برتر استانی به جشنواره کشوری که بهمن ماه سال جاری در استان هرمزگان برگزار می شود، معرفی می شوند.

کد مطلب 1700005

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها