مسئله فوتبال نگران کننده است/ ورزشکاران از انتقاد دلسرد نشوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور امروز پس از پایان جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سئوال که وضعیت کنونی فوتبال را چگونه ارزیابی می کنید و به عنوان رئیس جمهور چه توصیه ای برای ورزشکاران و فوتبالیست ها برای بهبود اوضاع در این حوزه دارید، افزود: مسئله فوتبال نگران کننده است. اما باید به این نکته اشاره کرد که فوتبال جزو بهترین ورزش هاست. ضمن آنکه ما امروز توانسته ایم افتخارات خوبی را در ورزش به دست آوریم.

وی افزود: ورزشکاران ما توانسته اند در سطح آسیا افتخارات خوبی را به دست آورند.

رئیس جمهور افزود: البته این روزها فوتبال ما در آستانه ورود به بازیهای جام جهانی است و این مسئولیت فدراسیون، مدیران ورزشی و بازیکنان را سنگین تر می کند.

احمدی نژاد گفت: از این رو باید فضای فوتبال، فضایی آرام، اطمینان بخش باشد.

رئیس جمهور با بیان اینکه ممکن است در حوزه فوتبال و ورزش مشکلاتی وجود داشته باشد افزود: باید مشکلات را به طور صحیح مطرح کرد و نباید نسبت به این مشکلات بی تفاوت بود.

وی گفت: در عین حال نباید فضای سنگینی را برای حوزه ورزش بوجود آوریم، پرداختن به موضوعات حاشیه ای به مصلحت ورزش نیست.

رئیس قوه مجریه افزود: از رسانه ها می خواهم که مدام به مسائل فرعی و حاشیه ای نپردازند و موارد کوچک را مدام برجسته نکنند، ما بازیهای جام جهانی را پیش رو داریم و این بازیها برای ما از اهمیت بالایی برخوردار است.

احمدی نژاد عملکرد تیم ملی فوتبال ایران را خوب ارزیابی کرد و خواستار آن شد تا فوتبالیست های ایران با قدرت در جام جهانی حضور یابند.

وی گفت: البته فوتبال نیاز به پشتیبانی همگانی دارد چرا که همه مردم به فوتبال حساسیت دارند. از این رو بازیکنان باید بازی های خوبی را از خود نشان دهند.

رئیس جمهور افزود: ورزشکاران ما نباید به خاطر بعضی از انتقادات دلسرد شوند. مسابقات مهم از اهمیت بالایی برخوردار است و دیگر نمی توان نتایج آن را جبران کرد.

احمدی نژاد با بیان اینکه امیدواریم تمامی ورزشکاران ما به خصوص تیم فوتبال در مسابقات جهانی در رتبه اول قرار گیرند افزود: این ظرفیت برای ورزشکاران ما وجود دارد. توانستیم در والیبال مرتبه خوبی را به دست آوریم به همین جهت می توانیم در حوزه های دیگر نیز از ظرفیت خوب خود در حوزه ورزش استفاده کنیم.

وی در پایان افزود: همه ما باید برای حوزه ورزش همت کنیم چه ورزشکاران و چه دست اندرکاران. امیدواریم ورزشکاران ما در مسابقات آینده سطح بالایی را به دست آورند البته باید حوصله کرد.