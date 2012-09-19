شناسایی 280 فقره انشعاب غیر مجاز آب روستایی در مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین یزدانی با اشاره به شناسایی 280 فقره انشعاب غیر مجاز در پنج ماهه سالجاری گفت: یکی از معضلات آب و فاضلاب روستایی وجود انشعاب غیر مجاز است البته اکیپ سیار شرکت در مقابله با چنین افراد خاطی در روستاها به صورت مداوم حضور دارند اما لازم است دهیاران ،شوراها و مردم در شناسایی و معرفی مشترکین غیر مجاز همکاری کنند.



وی مشترکان آب روستایی آمل را با میانگین سرانه مصرف 18 متر مکعب پر مصرف ترین مشترکان اعلام کرد و گفت: مشترکان روستایی چالوس و سوادکوه جز کم مصرف ترین مشترکان هستند.



یزدانی استفاده از آب شرب برای مصارف غیر شرب را یکی دیگر از مشکلات اساسی آب و فاضلاب روستایی مازندران برشمرد و گفت: بیشترین مصرف آب شرب در گرمای تابستان امسال در غرب مازندران برای مصارف غیر شرب بوده است که در این خصوص باید فرهنگ سازی لازم ایجاد شود.



بازدید مسئولان مازنی از مناطق زلزله زده

معاون امور عمرانی استانداری مازندران به همراه مدیرکل راه و شهرسازی استان، از مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی بازدید و از نزدیک از روند بازسازی مناطق مذکور اطلاع حاصل کردند.



سید علی اسد، مدیر کل راه و شهرسازی مازندران در این بازدید با اعلام همدردی با مردمان زلزله زده منطقه عنوان کرد: زلزله یکی از مخرب ترین پدیده های طبیعی است که در طول سال بیش از صدها هزار قربانی در دنیا گرفته، از این رو بایدتمامی دولتها و ملتها با بکارگیری بهترین روشها و برنامه ها گام های بلندی در جهت کاهش سوانح و وقوع حوادث این چنینی بردارند.



وی به کمکها و حمایتهای همه مسئولان و مردم شریف کشور به آسیب دیدگان این حادثه اشاره و اظهار داشت: همه ما باید با همت و همدلی دست در دست به آبادانی و شکوفایی دوباره این مناطق بیندیشیم.

رئیس اداره راه چالوس مدیر نمونه دستگاههای اجرایی این شهرستان شد



سید قدیر رضایی، فرماندار شهرستان چالوس با ارسال تقدیر نامه ای از رئیس و کارکنان اداره راه و شهرسازی شهرستان چالوس قدردانی کرده و بابا علی نائیج رئیس این اداره را به عنوان مدیر نمونه این شهرستان انتخاب کرد.

فرماندار چالوس از کارکنان اداره راه و شهرسازی این شهرستان به منظور زحمات و تلاش مضاعف برای بهسازی و حفظ و نگهداری محورهای ارتباطی چالوس با ارسال تقدیرنامه ای قدردانی کرد و بابا علی نائیج رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان چالوس را به عنوان مدیر نمونه انتخاب کرد.

وی افزود: در بخشی از این لوح تقدیری آمده است: با توجه به روند ارزیابی مستمر انجام شده در طول سال 90 از عملکرد دستگاههای اداری و اجرایی شهرستان چالوس، اداره متبوع در تکریم ارباب رجوع و فعالیتهای عمرانی، فرهنگی، اجتماعی و به عنوان دستگاه نمونه شناخته شد.