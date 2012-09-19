فرزندان شهدای شاغل در ادارات اردبیل تجلیل می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، میرودود سید شنوا در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: در برنامه‌های مختلف و به مناسبت‌های مختلف از جانبازان، ایثارگران و خانواده های شهدا تجلیل می‌شود که این هفته نیز از فرزندان شاغل در دستگاههای اجرایی تجلیل خواهند شد.

وی با بیان اینکه فرزندان شاهد به برکت خون پدران شهید خود نقش موثری در توسعه و پیشرفت اقتصادی و فرهنگی جامعه دارند، تصریح کرد: شهدا حق بزرگی بر گردن ما دارند و فرزندانشان نیز می توانند با تاسی از آنها به موفقیت و پیروزی کشورمان در عرصه های مختلف کمک کنند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اردبیل اضافه کرد: مراسم تجلیل از فرزندان شهدا روز یکشنبه اول مهر ماه در سالن ولایت با حضور خانواده های شهدا و ایثارگران و مدیران تمامی دستگاههای اجرایی استان برگزار می شود.

سید شنوا با اشاره به اجرای طرح سپاس در بنیاد شهید، تصریح کرد: این طرح با هدف دیدار از خانواده‌های ایثارگران و شهدا به صورت برنامه مدون اجرا شده و طی آن مشکلات و مسائل قشر ایثارگر بررسی و حل می‌شود.

به گفته وی همزمان با هفته دفاع مقدس در قالب این طرح از 50 خانواده‌ شهدای عملیات ثامن‌الاائمه و 16 نفر خانواده شهید و ایثارگر عملیات طریق قدس دیدار می‌شود.

برگزاری مراسم نور افشانی در هفته دفاع مقدس

وی همچنین از اجرای مراسم نورافشانی در سطح شهر اردبیل همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس و دهه کرامت خبر داد و افزود: این نوع برنامه‌ها در جهت احیای ارزش‌های دینی و اسلامی در جامعه نقش بسزایی دارد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران اردبیل با بیان اینکه برنامه‌های مختلفی به مناسبت هفته دفاع مقدس اجرا می‌شود، گلباران و عطرافشانی مزار شهدا، برگزاری نمایشگاه دفاع مقدس و مراسم های شب شعر و خاطره را از جمله این برنامه ها عنوان کرد.