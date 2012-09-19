انتقاد فرماندار از روند ساخت تنها استخر سرپوشیده کنگان

تیمور یزدان شناس پس از بازدید خود از ساخت تنها استخر کنگان، با انتقاد از روند پیشرفت این پروژه، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امیدواریم با تلاش مجدانه اداره کل ورزش و جوانان، بتوانیم پروژه استخر سر پوشیده کنگان که در سال 86 در سفر ریاست جمهوری به استان بوشهر در کنگان آغاز عملیات شده را در آینده نزدیک به بهره برداری برسانیم.

وی به اعتبارات اختصاص یافته به این پروژه اشاره کرد و در ادامه بیان داشت: هیچگونه مشکلی در ارتباط با اعتبارات لازم برای اتمام پروژه وجود ندارد.

فرماندار کنگان خواستار تسریع در اجرای هر چه سریع‌تر این پروژه توسط پیمانکار طرح شد و اضافه کرد: پروژه‌ای که مشکل مالی نداشته باشد، چرا تا کنون به بهره برداری نرسیده است.

یزدان شناس اذعان داشت: مردم بی صبرانه منتظر بهره برداری از نخستین استخر سرپوشیده شهرشان هستند، به همین خاطر ما سعی داریم تا در کوتاه ترین زمان ممکن این پروژه را نهایی کرده و در اختیار مردم قرار دهیم.

وی در ادامه افزود: با تکمیل و راه اندازی این پروژه به عنوان اولین استخر سرپوشیده کنگان، فضا و موقعیت جدیدی در عرصه ورزش شنا پیش روی جوانان این منطقه قرار خواهد گرفت.

فرماندار کنگان به تشریح اعتبارات و میزان پیشرفت این پروژه پرداخت و اظهار داشت: اعتبار قرارداد اولیه پروژه مذکور 950 میلیون تومان که پیشرفت فیزیکی آن به 80 درصد می رسد.