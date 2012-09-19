تصاویر بالشی که امکان چرت زدن را در هر مکانی فراهم می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، این بالش که "Ostrich" نام دارد، برای چرت زدن در مکانهایی طراحی شده است که به طور معمول امکان چرت زدن راحت وجود ندارد و شلوغ است.

مثلا ممکن است فردی بخواهد سرش را روی میز بگذارد و بخوابد. به طور معمول این کار شدنی است اما راحت و جذاب نیست. با بالش اوستریخ می توان سر و دستان را درون بالش گذاشت و یک فضای تاریک، ساکت و خصوصی را برای خواب ایجاد کرد.

طراحان برای تنفس راحت طی خواب و پیشگیری از خفگی، حفره ای را برای دهان و بینی در این بالش تعبیه کرده اند.

قیمت این بالش جدید فعلا برای 300 بالش اولی که به فروش برسد 60 دلار است اما قرار است قیمت آن به 75 دلار افزایش یابد.