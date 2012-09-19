  1. دانشگاه و فناوری
۲۹ شهریور ۱۳۹۱، ۱۵:۰۱

تصاویر بالشی که امکان چرت زدن را در هر مکانی فراهم می کند

تصاویر بالشی که امکان چرت زدن را در هر مکانی فراهم می کند

مبتکران بالش جدیدی را به بازار ارائه کرده اند که امکان چرت زدن در هر مکانی را برای فرد فراهم می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این بالش که "Ostrich" نام دارد، برای چرت زدن در مکانهایی طراحی شده است که به طور معمول امکان چرت زدن راحت وجود ندارد و شلوغ است.

مثلا ممکن است فردی بخواهد سرش را روی میز بگذارد و بخوابد. به طور معمول این کار شدنی است اما راحت و جذاب نیست. با بالش اوستریخ می توان سر و دستان را درون بالش گذاشت و یک فضای تاریک، ساکت و خصوصی را برای خواب ایجاد کرد.
 
 
 
 
طراحان برای تنفس راحت طی خواب و پیشگیری از خفگی، حفره ای را برای دهان و بینی در این بالش تعبیه کرده اند.
 
 
 
 
قیمت این بالش جدید فعلا برای 300 بالش اولی که به فروش برسد 60 دلار است اما قرار است قیمت آن به 75 دلار افزایش یابد.
کد مطلب 1700012

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها