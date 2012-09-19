علت رخداد 39 درصد مرگها در ایران/ 50 درصد مردم تحرکی ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسن آقاجانی روز چهارشنبه در چهاردهمین کنگره تازه‌های قلب و عروق ایران که در سالن همایشهای پژوهشگاه نیرو برگزار شد، افزود: از زمانی که با گذار اپیدمیولوژیک در دنیا اتفاق افتاده است، از مشکلات و بیماری‌های غیرواگیر رنج می‌بریم.

وی با بیان اینکه مطابق اعلام سازمان بهداشت جهانی، اصلی‌ترین عامل مرگ و میر در دنیا، بیماریهای غیرواگیر هستند، گفت: 48 درصد مرگ و میر در جهان به دنبال بیماریهای قلبی و عروقی اتفاق می‌افتد و 80 درصد این میزان مربوط به کشورهای در حال توسعه است و درواقع کشورهای در حال توسعه قربانیان اصلی این گذار ایپدمیولوژیک هستند.

آقاجانی افزود: سالانه 17 میلیون نفر در دنیا به علت بیماریهای قلبی جان خود را از دست می‌دهند.

مدیرکل دفتر وزارتی وزیر بهداشت ضمن تاکید بر اینکه نحوه مواجهه با این بیماریها بسیار حائز اهمیت است، گفت: اگر تحرک و فعالیت بدنی افزایش یابد، الگوهای تغذیه‌ای تغییر کند و سبکهای زندگی اصلاح شوند، 80 درصد از بیماریهای کاردیو واسکولار و یک سوم از سرطانها کاهش می‌یابد.

این متخصص قلب و عروق با بیان اینکه بیش از 39 درصد از علل مرگ و میر در ایران، مربوط به بیماریهای قلبی و عروقی است، ادامه داد: راهکار مواجهه با این بیماری، مداخله در سبک زندگی مردم است. البته وزارت بهداشت اقداماتی را در این خصوص انجام داده است که راه‌اندازی سیستم‌های نظارت بر پایش ریسک فاکتورها از جمله آنهاست و مواردی نظیر وضعیت فشار خون، چربی خون و اضافه وزن را در کشور مشخص می‌‌کند.

وی افزود: به عنوان مثال از جمله راهکارهای پیشگیری از بروز بیماریهای قلبی،‌ گنجاندن پنج وعده سبزی و میوه در برنامه غذایی است که متاسفانه در ایران بسیار کم رعایت می‌شود و شاید تبلیغات مناسب در این خصوص صورت نپذیرفته و فرهنگ سازی لازم درباره مصرف سبزیها انجام نشده باشد.

مشاور وزیر بهداشت با اشاره به مشکلات ناشی از اضافه وزن و تاثیر آن در بروز بیماریهای قلبی و عروقی، گفت: وضعیت چاقی در زنان بدتر است. همچنین بی‌تحرکی، نگران‌کننده است و می‌تواند تبعات بسیاری داشته باشد. در حال حاضر نزدیک به نیمی از جمعیت کشور بی‌تحرک محسوب می‌شوند.

آقاجانی همچنین با بیان اینکه پس از تشکیل شورای عالی سلامت قوانین در خصوص مواد غذایی آسیب‌رسان، مصرف سیگار، الزام برای پیوست سلامت در صنعت به تصویب رسید، افزود: بر اساس قانون پیوست سلامت،‌ اگر کارخانه‌ای موازین بهداشتی و سلامتی مورد نظر را اجرا نکند، می‌توان با او برخورد کرد.

وی در ادامه به اجرای برنامه کنترل فشار خون در جمعیت روستایی اشاره کرد و گفت: با اجرای این برنامه می‌توان گفت جمعیت روستایی از لحاظ فشار خون وضعیت مناسب ‌تری نسبت به جمعیت شهری دارد. همچنین یک برنامه کلی برای کنترل دیابت ارائه داده‌ایم که در برنامه پزشک خانواده ادغام شده است. وظیفه پزشک خانواده، برخورد فعال با بیماریهاست.

مشاور وزیر بهداشت در پایان درباره تعداد دستگاههای آنژیوگرافی در کشور، افزود: در حال حاضر 167 دستگاه آنژیوگرافی در کشور داریم و در مقایسه با کشورهای منطقه نیز از شرایط مطلوب‌تری برخوردار هستیم.