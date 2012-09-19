ساختمان تجاری پایانه مرزی بازرگان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، ساختمان تجاری گمرک رسمی بازرگان ماکو بعنوان قدیمی ترین گمرک ایران و ترکیه پیش از ظهر چهارشنبه با حضور شهریار افندی زاده معاون وزیر راه و شهرسازی و استاندار آذربایجان غربی افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

این ساختمان با زیربنایی 2 هزار متر مربع در محوطه پایانه مرزی احداث شده که دارای سامانه هوشمند کنترل تردد 9 گانه بوده و برای اجرای آن بالغ بر 113 میلیارد ریال هزینه شده است.



ساختمان تجاری پایانه مرزی بازرگان دارای بخش های خدماتی، سرویس های بهداشتی، نماز خانه و مبلمان اقامتی و فضای سبز می باشد که با تلفیقی از معماری سنتی و نوین و به شکل بسیار زیبایی ساخته شده است.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های آذربایجان غربی در آیین افتتاح این ساختمان از اجرای طرح ساماندهی پنج پایانه مرزی فعال آذربایجان غربی با هدف ارتقا سطح کیفی خدمات طی امسال خبر داد و افزود: تکمیل سالن مسافربری پایانه مرزی تمرچین پیرانشهر در مرز ایران و عراق، آغاز مرحله دوم عملیات عمرانی پایانه مرزی بازرگان شامل دیوار کشی، زیباسازی، ساماندهی دره مابین سالن تجاری و مسافربری پایانه مرزی بازرگان از جمله این طرحها است.



بابک طالبی اجرای عملیات اجرایی طرح جامع ساماندهی نقطه صفر مرزی و ایجاد مجموعه پیش ساخته مسافری در پایانه مرزی پلدشت را از دیگر طرحهای ساماندهی پایانه مرزی آذربایجان غربی طی امسال عنوان کرد و گفت: سال گذشته عملیات محوطه سازی و دیوار کشی سایت موقت با اعتبار شش میلیارد ریال و ساخت مجموعه موقت تجاری با اعتبار سه میلیارد ریال به اتمام رسید.



وی عنوان کرد: پیگیری اجرای طرح جامع توسط سرمایه گذار خارجی و داخلی، راه اندازی بخش تجاری در پایانه مرزی رازی و تعیین تکلیف واگذاری کارهای به جا مانده از طرح جامع شامل سالن مسافری، تکمیل محوطه و تاسیسات زیر بنایی از سایر اقدامات این بخش است.



طالبی از اختصاص 160 میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرحها با هدف ارتقا کیفی، توسعه خدمات و تسهیل در روند امور در پایانه های مرزی خبر داد و اظهار داشت: امسال بخش بزرگی از عملیات عمرانی در پایانه های مرزی به اتمام می رسد.



وی ادامه داد: پایانه‌های مرزی بستر توسعه اقتصادی و دستیابی به زمینه های توسعه پایدار از طریق جابجایی کالا و مسافران بین المللی محسوب شده و بهره برداری از طرحهای عمرانی در مبادی ورودی و خروجی در افزایش تعاملات با کشورهای همسایه، ایجاد اشتغال پایدار، رشد درآمدهای ارزی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی تاثیربسزایی دارد.

وی با اشاره به موقعیت ویژه پایانه مرزی تمرچین نیز اظهار داشت: این مرز در مقایسه با سایر مرزهای استان از جایگاه خاصی برخوردار بوده بطوریکه با وجود محدودیت در ساخت و ساز ها و موقعیت جغرافیایی، روزانه پذیرای حجم زیادی از ناوگان حمل و نقل مسافری و باری است.

طالبی با بیان اینکه این موضوع توجه بیشتر به کیفی سازی خدمات، اعمال مدیریت مطلوب برای تسهیل روند تردد و تعامل بیش از پیش با مجموعه های مستقر در مرز را ضروری می کند، ادامه داد: برای تغییر مسیر انتقال کالاهای ترانزیتی به کشور عراق از طریق مرز تمرچین اقدامات زیادی انجام شده که حفظ این جایگاه و ارتقا آن باید در اولویت کاری همه مدیران دستگاههای ذیربط باشد.

پروژه چهار بانده کردن ورودی شهرستان ماکو با نام بلوار ولایت نیز از جمله طرحهای عمرانی این شهرستان بوده که با حضور استاندار آذربایجان غربی با اعتباری بالغ بر 19 میلیارد ریال مورد بهره برداری قرار گرفت.

بهره برداری از مرحله اول طرح تعریض خیابان امام خمینی(ره) شهرستان ماکو به طول 1100 متر آغاز شده که برای اجرای این طرح، 220 هزار متر مکعب زیرسازی و 16 هزار و 500 متر مربع آسفالت ریزی انجام و برای اجرا و تملک ابنیه مسیر طرح بیش از 54 میلیارد و 668 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.