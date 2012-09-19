"زیر سایه خورشید" فرصتی برای آشنایی جوانان با سیره ائمه اطهار است

به گزارش خبرگزاری مهر، عزیزالله سیفی در جلسه هماهنگی جشن "زیر سایه خورشید" اظهار داشت: دهه کرامت با ولادت حضرت معصومه (س) آغاز و تا ولادت حضرت ثامن الحجج (ع) ادامه خواهد داشت و به همین منظور برنامه‌های مختلف فرهنگی در شهرستان یزد برگزار خواهد شد.

وی افزود: استقبال از کاروان دو امدادی جاده ولایت که از مسیر عبور امام رضا(ع) از مدینه تا مرو در ایران را به صورت امدادی می پیمایند، افتتاح نمایشگاه خوشنویسی رضوی و برگزاری جشن بزرگ زیر سایه خورشید از مهمترین برنامه‌های این دهه است.

وی با بیان به اینکه جشن‌های دهه کرامت فرصت بسیار ارزشمندی برای ارتقاء بینش و معرفت است تصریح کرد: برگزاری جشن زیر سایه خورشید فرصت مناسبی را برای آشنایی جوانان با سیره و زندگی ائمه اطهار خصوصاً امام رضا(ع) فرام می‌سازد.

سیفی بر اطلاع رسانی به موقع و مناسب در سطح شهر و اماکن عمومی تأکید کرد و خواستار تعامل و همکاری ادارات و نهادهای شهرستان برای برگزاری هر چه باشکوه برگزار شدن این جشن شد.

نجم الهدا دبیر جشنواره زیر سایه خورشید نیز گفت: با برنامه‌ریزی مناسب همه‌ی اقشار جامعه در این جشنواره حضور خواهند یافت و تمهیدات لازم در این خصوص اندیشیده شده است.

به گزارش مهر، جشن زیر سایه خورشید چهارم مهر از ساعت 19 در محل امامزاده سید جعفر محمد واقع در بلوار جمهوری اسلامی و با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین پناهیان برگزار خواهد شد.