کشت انار در 800 هکتار از اراضی باغی بهشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا قنبری در گفتگویی اظهار داشت: سطح زیرکشت انار در بهشهر 800 هکتار است .

وی پیش بینی کرد: از مجموع سطح زیر کشت انار این شهرستان در سالجاری با متوسط عملکرد حدود 10 تن در هکتار بالغ بر هشت هزار تن انار برداشت شود.

قنبری با اشاره به بازدیدهای صورت گرفته و وجود کرم انار و احتمال خسارت به باغات انار این شهرستان اظهار داشت: برداشت انار این شهرستان در مهر ماه امسال صورت می پذیرد.

قیمت انواع برنجهای تولیدی مازندران



میانگین نرخ عمده فروشی انواع برنجهای تولیدی مازندران به تفکیک ارقام محلی و پر محصول در کارخانه های شالیکوبی استان در هفته منتهی به 25 شهریور ماه امسال اعلام شد.

بر این اساس قیمت انواع طارم محلی از 31 تا 33 هزار ریال، طارم هاشمی از 29 هزار و 500 تا 32 هزار ریال، خزر از 22 تا 24 هزار ریال، شیرودی از 16 تا 18 هزار و 500 ریال، فجر از 22 تا 24 هزار ریال، ندا و نعمت از 15 تا 17 هزا ریال اعلام شده است.

مازندران قطب تولید برنج کشور است.















