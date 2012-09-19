زنگ موبایل را با یک سیلی قطع کنید

به گزارش خبرگزاری مهر، غول نرم افزاری مایکروسافت این ایده را ثبت اختراع کرده است و می گوید این نرم افزار به زودی راه خود را به ویندور تلفن همراه باز می کند.

مودول کنترل صدا که برپایه ضربه محکم کار می کند، در مرکز این تلفن تعبیه می شود و منتظر یک ضربه محکم مناسب می ماند، این ضربه به تلفن همراه دستور سکوت می دهد.

در این روش وقتی تلفن همراه زنگ می خورد، شتاب سنج این مودول روشن می شود و می تواند حرکت ناگهانی را تشخیص دهد.

بر اساس اعلام مایکروسافت، وضعیت های متفاوتی وجود دارد که تحت آن ها می توان به طور سریع و دلخواه و بدون نیاز به استفاده از اقدامات سنتی و معمول، تلفن همراه را کنترل کرد.

مثلا اغلب کاربران فراموش می کنند تلفن همراه خود را در وضعیت سکوت یا لرزشی قرار دهند و تلفن در مکان و زمان نامناسبی زنگ می خورد.

در این مواقع کاربر می تواند با استفاده از ویژگی جدید "سیلی سکوت" به تلفن همراه، از رنگ خوردن آن در مکانهای خاص جلوگیری کند و دیگر نیازی به گشتن دنبال دکمه خاموش یا کم کردن صدا نیست.

بر اساس اعلام مایکروسافت می توان با سیلی، زنگ تلفن همراه، پخش موسیقی و یا صدای هشدار یا پخش متن صوتی را ساکت کرد.