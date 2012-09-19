  1. دانشگاه و فناوری
۲۹ شهریور ۱۳۹۱، ۱۵:۰۵

زنگ موبایل را با یک سیلی قطع کنید

زنگ موبایل را با یک سیلی قطع کنید

مهندسان، فناوری نوینی ارائه کرده اند که به کاربر امکان می دهد با سیلی زدن به صفحه نمایش تلفن همراه، زنگ آن را بی صدا کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، غول نرم افزاری مایکروسافت این ایده را ثبت اختراع کرده است و می گوید این نرم افزار به زودی راه خود را به ویندور تلفن همراه باز می کند.

مودول کنترل صدا که برپایه ضربه محکم کار می کند، در مرکز این تلفن تعبیه می شود و منتظر یک ضربه محکم مناسب می ماند، این ضربه به تلفن همراه دستور سکوت می دهد.
 
در این روش وقتی تلفن همراه زنگ می خورد، شتاب سنج این مودول روشن می شود و می تواند حرکت ناگهانی را تشخیص دهد.
 
بر اساس اعلام مایکروسافت، وضعیت های متفاوتی وجود دارد که تحت آن ها می توان به طور سریع و دلخواه و بدون نیاز به استفاده از اقدامات سنتی و معمول، تلفن همراه را کنترل کرد.
 
مثلا اغلب کاربران فراموش می کنند تلفن همراه خود را در وضعیت سکوت یا لرزشی قرار دهند و تلفن در مکان و زمان نامناسبی زنگ می خورد.
 
در این مواقع کاربر می تواند با استفاده از ویژگی جدید "سیلی سکوت" به تلفن همراه، از رنگ خوردن آن در مکانهای خاص جلوگیری کند و دیگر نیازی به گشتن دنبال دکمه خاموش یا کم کردن صدا نیست.
 
بر اساس اعلام مایکروسافت می توان با سیلی، زنگ تلفن همراه، پخش موسیقی و یا صدای هشدار یا پخش متن صوتی را ساکت کرد.
کد مطلب 1700019

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها