مسابقه فرهنگی زیارت در استان های خراسان و گلستان برگزار شد

حجت الاسلام علی بخشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این مسابقه برگرفته از کتاب فرهنگ و آداب زیارت بود و در آن به موضوعاتی چون آداب قبل از سفر، آداب حین سفر و آداب زیارت حضرت امام رضا (ع) توجه شد.

حجت الاسلام بخشی با اشاره به اهداف برگزاری این مسابقه افزود: این مسابقه با هدف ارتقاء فرهنگ زیارت، اصلاح رفتار زائران، انتقال مفاهیم ارزشمند مرتبط با این موضوع و زدودن شبهات و خرافات از زیارت برگزار شده است.

وی از شرکت 10 هزار نفر در این مسابقه خبر داد و افزود: آداب قبل از سفر، آداب حین سفر، آداب زیارت امام رضا (ع) و مقابله به شبهات خرافات در موضوع زیارت بخشی از سرفصل های کتاب فرهنگ و آداب زیارت است.

به گفته وی اسامی برندگان این مسابقه منطقه ای که همزمان با شروع دهه کرامت برگزار شده است، در روز ولادت امام رضا (ع) اعلام می شود.