اکثر ویزاهای هیات رئیس جمهور برای سفر به نیویورک صادر شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قشقاوی معاون کنسولی و امور ایرانیان وزارت امور خارجه روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره اینکه پس از تعطیلی سفارت کانادا امور ایرانیان در این کشور چگونه مدیریت می شود، افزود: تعطیلی سفارت کانادا اقدام ناپسندی بود و ضرر جدی را به اتباع دو کشور وارد کرد اما ما پیش از این تجربه کاهش روابط خود با انگلیس را داشتیم. از این رو پس از تعطیلی سفارت کانادا ستادی را در وزارت امور خارجه تشکیل دادیم.

وی گفت: مسئولیت این ستاد را یکی از نیروهای با تجربه در وزارت امور خارجه برعهده گرفته است و ایرانیان مقیم کانادا می توانند تمامی برنامه های خود را از طریق این ستاد پیگیری کنند. آنها می توانند شماره های تلفن و ایمیل خود را به این ستاد ارسال و این ستاد پیگیری های اولیه را برای کارهای ایرانیان مقیم کانادا انجام خواهد داد.

قشقاوی خاطر نشان کرد: با تشکیل این ستاد تمامی برنامه ها درباره ایرانیان مقیم کانادا در تهران مدیریت می شود.

وی گفت: یکی از اقدامات خوبی که کاردار ما در کانادا انجام داد این بود که اکثر پرونده های کنسولی را اسکن کرد و ما این پرونده ها را هم اکنون در اختیار داریم و می توانیم از طریق اسکن این پرونده ها برنامه هایی که درباره ایرانیان مقیم کانادا است مدیریت و پیگیری کنیم.

معاون وزیر امور خارجه در ادامه در پاسخ به این سئوال که ویزای هیات ایرانی برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل چه زمانی صادر خواهد شد، افزود: تا آنجایی که در جریان هستم اکثر ویزاها صادر شده است و مابقی نیز به زودی صادر می شود.

معاون وزیر امور خارجه درباره اینکه رئیس جمهور چه زمانی عازم نیویورک می شود افزود: به احتمال زیاد این سفر اول مهرماه انجام می شود.

قشقاوی در ادامه این گفتگو از برگزاری جلسه مشترک بین وزیر امور خارجه با رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری خبر داد و افزود: در این جلسه که به زودی برگزار می شود موضوع تقویت گردشگری مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.