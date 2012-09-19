"مسنجر" به اطلاعات جدیدی درباره عطارد دست یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، "شوشانا زویی ویدر" از گروه مغناطیس زمینی موسسه کارنگی در واشنگتن، گفت: بر اساس داده های رسیده از این کاوشگر فضایی، 205 اندازه گیری و بررسی از ترکیبات سطحی توسط طیف نگار پرتو ایکس مسنجر انجام شده است. به گفته وی تمرکز این بررسی ها بر روی گستره وسیعی از دشتهای صاف آتشفشانی در عرض های جغرافیایی شمالی و مناطق اطراف آن بوده است که تعداد دهانه های آتشفشانی در آن بیشتر وجود دارد.

در کل اندازه گیری ها نشان می دهد که ترکیبات سطح عطارد از دیگر سیارات منظومه شمسی بسیار متفاوت تر است.

در این سیاره کوچک مواد معدنی مانند منیزیوم بسیار به وفور یافت می شود و عطارد غنی از سولفور است.

این ترکیب مشابه آن چیزی است که انتظار می رفت از ذوب ناقص نوع نادری از شهاب سنگ به دست آید. این شهاب سنگ enstatite chondrites نام دارد و در دمای بسیار بالا و شرایط بسیار کم اکسیژن در منظومه شمسی داخلی شکل گرفته است.

علاوه بر این محققان دریافته اند که ترکیبات ته نشین شده در دشت های شمالی عطارد از مناطق قدیمی تر اطرافش متفاوت است.

به ویژه زمین های قدیمی تر نسبت بیشتری از منیزیوم به سیلیسیوم، سولفور به سیلیسیوم و کلسیم به سیسلیوم دارند اما نسبت کمتری از آلومینیوم به سیلیسیوم وجود دارد.

این تفاوت ها حاکی از آن است که فلزات دشت های صاف که از فوران منبع ماگما به دست آمده از نظر شیمیایی با منبع فلزات مناطق دیگر این سیاره متفاوت است.