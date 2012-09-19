به گزارش خبرنگار مهر،‌ سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران ضمن تشریح مصوبات امروز دولت در زمینه فرهنگی افزود: امروز در جلسه هیات دولت مطرح شد که نشان دولتی به محمدعلی کشاورزی بازیگر با سابقه سینما و تلویزیون اعطا شود، همچنین یکی دیگر از این نشان‌ها به آیت‌الله تسخیری داده خواهد شد چرا که ایشان نیز سالیان زیاد در عرصه بین‌المللی خدمات شایانی را ارایه کردند.

وی گفت: در جلسه امروز مقرر شد که تعرفه کاغذ برداشته شود ضمن آنکه جناب آقای رحیمی معاون اول رئیس جمهور در این خصوص مطالبی را بیان کردند.

در ادامه این گفتگو خبرنگاری از وزیر ارشاد سوال کرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چه برنامه‌هایی را برای هفته دفاع مقدس تدارک دیده است که حسینی در پاسخ به این خبرنگار گفت: در هفته دفاع مقدس جشنواره موسیقی را خواهیم داشت که روز جمعه در کرمانشاه برگزار می‌شود. همچنین جشنواره فیلم مقاومت نیز در نظر گرفته شده است.

وی گفت: اختتامیه این جشنواره جمعه آینده در باغ موزه دفاع مقدس برگزار خواهد شد.

وزیر ارشاد همچنین از برگزاری نشست‌های تخصصی برای نقد فیلم‌های دفاع مقدس خبر داد و افزود: برنامه‌ای را در نظر گرفته‌ایم که در آن نشست‌های تخصصی در زمینه بررسی و نقد فیلم‌های دفاع مقدس برگزار شود.

حسینی افزود: همچنین فیلم‌های دفاع مقدس را متمرکز به یک استان و بخش نکرده‌ایم و می خواهیم در جاهای مختلف فیلم‌های دفاع مقدس را پخش کنیم.

وی از حضور فعال ایران در نمایشگاه‌های فرانکفورت و مسکو خبر داد و افزود: علیرغم تمامی مشکلاتی که کشورهای غربی برای ما به وجود آورده‌ اند توانسته‌ایم حضوری فعال در مجامع بین‌المللی داشته باشیم. از این رو حضور ما در نمایشگاه فرانکفورت و مسکو قابل توجه است.

وزیر ارشاد در ادامه از برگزاری جشنواره امام رضا(ع) در جوار بارگاه این امام خبر داد و گفت: در این جشنواره برنامه‌های متعددی را در نظر گرفته‌ایم ضمن آنکه در این جشنواره از خادمان حرم امام رضا(ع) و خادمان حرم حضرت معصومه(س) تقدیر می‌کنیم.