به گزارش خبرنگار مهر، صمد زارع ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه دانشگاه ارومیه طی سال تحصیلی جدید، 4 هزار و 100نفر دانشجو را در بیش از 200 رشته پذیرش می کند، ادامه داد: ثبت نام از دانشجویان جدید الورود مقاطع کاردانی، کارشناسی، دکترای حرفه ای و تحصیلات تکمیلی این دانشگاه از هیجدهم شهریورماه آغاز شده و امروز به پایان می رسدد.

وی با بیان اینکه از این تعداد دانشجو یک هزار و 500 نفر در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری مشغول به تحصیل می شوند، اظهار داشت: پذیرش دانشجویان کاردانی، کارشناسی و دکترای حرفه ای از 25 تا 29 شهریور، دانشجویان کارشناسی ارشد از 18 تا 21 شهریور و پذیرش دانشجویان دکتری28 و 29 این ماه در دانشگاه ارومیه انجام شد.

معاون امور آموزش دانشگاه ارومیه از پذیرش دانشجو برای 26 رشته جدید در این دانشگاه خبر داد و با اشاره به اینکه 18 رشته اختصاص به مقطع دکترا دارد، ادامه داد: با درخواست دانشگاه ارومیه و با مساعدت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در زمینه توسعه و گسترش دوره های آموزش عالی، مجوز پذیرش دانشجو در 26 رشته جدید در مقاطع مختلف صادر شد.

زارع با بیان اینکه از این تعداد 18رشته اختصاص به مقطع دکتری، 8 رشته کارشناسی ارشد و یک رشته مختص کارشناسی است، عنوان کرد: رشته های زمین شناسی در گرایش اقتصادی، علوم اقتصادی، باغبانی در گرایش فضای سبز و میوه کاری، آموزش عالی گرایش مدیریت آموزش عالی، روانشناسی، فقه و حقوق اسلامی از جمله رشته های جدید مقطع دکتری این دانشگاه هستند.

وی زبان و ادبیات فارسی در سه گرایش غنایی، عرفانی و حماسی، آموزش زبان انگلیسی، تربیت بدنی فیزیولوژی ورزش، تربیت بدنی رفتار حرکتی، تکثیر و پرورش آبزیان، تکثیر و پرورش آبزیان پژوهش محور، منابع آب، علوم خاک، بهداشت و بیماریهای طیور و ریاضی گرایش جبر را دیگر رشته های جدید مقطع دکتری دانشگاه ارومیه اعلام کرد.

وی رشته های زیست شناسی گرایش بیوشیمی، زمین شناسی گرایش تکتونیک، مهندسی منابع طبیعی گرایش مرتعداری، ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی، برنامه ریزی شهری، بهداشت مواد غذایی، تاریخ ایران باستان و آسیب شناسی و حرکات اصلاحی در مقطع کارشناسی ارشد و رشته جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری در مقطع کارشناسی را نیز از جمله رشته های جدید برشمرد.

این مسئول با اشاره به اینکه دانشگاه ارومیه دارای 11 دانشکده، 5 پژوهشکده، 4 مراکز آموزشی، مطالعاتی و تحقیقاتی است، ادامه داد: در حال حاضر حدود 17 هزاردانشجو در 212 رشته زیر نظر 450 نفر اعضای هیئت علمی دراین دانشگاه مشغول تحصیل هستند.