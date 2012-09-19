نمایش "کوپه شماره هشت" به کارگردانی مهدی سیم ریز به روی صحنه رفت

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش صحنه ای "کوپه شماره هشت" به کارگردانی مهدی سیم ریز از مشهد در واقع داستان دو دختر بچه را روایت می کند که همانند پدربزرگ هایشان به کبوتر و ماهی علاقه زیادی دارند.

پدر بزرگ ها که در این داستان جمال و کمال نام دارند گویا در دوران کودکی با هم دوستان صمیمی بوده و در مشهد زندگی می کردند که گردش روزگار آن ها را از همدیگر دور کرده است.

ریشه این دوری گویا در قهری که مربوط به دوران دانش آموزی بوده نهفته است.

داستان این‌گونه ادامه می یابد که جمال در یک شهر و کمال نیز در شهری دیگر هر ساله به حرم امام رضا(ع) سفر می‌کنند و در این بین نوه ها نیز همواره برای رفتن به سفر اصرار دارند.

یکی از این نوه‌ها یک ماهی قرمز و دیگری کبوتری در قفس دارد که این بار از قضا هر دو نذر کرده اند که این ماهی و کبوتر را با هدف ادای نذر در صحن حرم و حوضچه های موجود رها کنند.

نوه ها با کلی التماس و تقلا سرانجام موفق می شوند موافقت پدربزرگ‌ها را بگیرند.

کمال که در حال حاضر پزشک است هر سال به دلیل شرایط جسمیش به وسیله هواپیما به مشهد سفر می کند از همین رو به دلیل شرایط و قوانین هواپیمایی نمی تواند از این طریق کبوتر نوه اش را به مشهد منتقل کند.

از طرفی دیگر نیز جمال هر ساله با قطار به مشهد سفر می‌کند.

کمال در ادامه مجبور به تهیه بلیط قطار می شود و از قضا در کوپه شماره هشت قطار به طور اتفاقی با جمال روبرو می شود که این روبرویی با توجه به این که آن دو سال هاست با هم قهر بوده‌اند در نوع خود جالب است.

نوه ها امور را طوری پیش می برند که زمینه حرف زدن و درد دل کردن این دو دوست در کوپه فراهم می شود و با تعریف و یادآوری خاطراتی مشخص می شود که قهر جمال و کمال تنها در اثر سوء تفاهمی به وجود آمده است.

مهدی سیم ریز کارگردان جوان این نمایش که در سال های اخیر چندین کار در حوزه نمایش دینی انجام داده و سابقه حضور در دوره های قبل جشنواره تئاتر کودک و نوجوان رضوی را دارد در این نمایش نیز همانند نمایش بچه های بهشت که در دور پنجم هدایای را نیز دریافت کرد از بازیگرانی همانند حسین طاهری کهنه کار بهره گرفته است.

سیم ریز در سال قبل نیز با سازه چوبی گردان که دکور اصلی نمایش بچه های بهشت را تشکیل می داد علاوه بر به کارگیری این سازه به عنوان ساختمان و دیگر نمادها، تشویق بسیاری را نیز بر انگیخت.

در نمایش کوپه شماره هشت در واقع کار همان سازه چوبی گردان و متحرک را سازه ای مشابه انجام می دهد که به نماد کوپه قطار و خانه تبدیل و قابلیت تغییر دارد.

عوامل اجرای نمایش کوپه شماره هشت عبارتند از:

نویسنده و کارگردان: مهدی سیم ریز، مشاور کارگردان: حسن طاهری، دستیار کارگردان: مرتضی قربانی، آهنگساز: مهدی حسنی، طراح صحنه: لیلا بحری، طراح لباس: هانیه بنکداران، بازیگران: حسین طاهری، جواد محمدزاده، زهرا ناوشکی و سحر حسن زاده.

ششمین جشنواره ملی تئاتر کودک و نوجوان و نمایش عروسکی ضامن آهو از 28 شهریور الی دوم مهر ماه با شرکت 10 گروه نمایشی در بندرعباس برگزار می شود.