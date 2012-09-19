سد گلابر نیاز آبی هشت هزار هکتار از اراضی منطقه ایجرود را تامین می کند

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز قزلباش ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید نماینده ولی فقیه و امام جمعه زنجان و برخی مسئوولین استان از سد و شبکه آبیاری زهکشی گلابر افزود: حجم مخزن این سد 116 میلیون مترمکعب و آب تنظیمی آن 46 میلیون مترمکعب درسال است.

وی اضافه کرد: هم اکنون 42 میلیون مترمکعب پس ازآبگیری، آب در پشت سد ذخیره شده است.

قزلباش افزود: برای ساختمان این سد حدود 651 میلیارد ریال هزینه شده که یکی ازپروژهای مهم و بزرگ شهرستان ایجرود است.

معاون طرح وتوسعه شرکت آب منطقه ای زنجان درخصوص طرح شبکه آبیاری و زهکشی سد گلابر ادامه داد: آب اراضی دشت ایجرود از مخزن سد گلابر تامین و از طریق کانال های انتقال آب و ایستگاه های پمپاژ آب و خطوط لوله منتقل و از طریق سیستم آبیاری تحت فشار برای اراضی مورد نظر توزیع می شود .

قزلباش اظهار داشت: طول خطوط اصلی لوله 53 کیلومتر و خطوط فرعی آن برای تامین آب بارانی 1200 کیلو متراست است و تعداد کشاورزان بهره مند از این سیستم آبیاری تحت فشار حدود 2 هزار و 330 نفر می باشد و ایستگاههای پمپاژ اصلی به تعداد 2 واحد می باشد .

معاون طرح وتوسعه شرکت آب منطقه ای زنجان اعتبار سال 1391 را 240میلیارد ریال اعلام کرد و گفت : تا پایان سال 1390 برای این طرح 611 میلیارد هزینه شده است و تا پایان سال حدود 2 هزار دویست هکتار از اراضی فوق تحویل بهره برداران می شود.