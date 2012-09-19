جزئیات زمان و مدارک ثبت نام پذیرفته شدگان در دانشگاه پیام نور

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام پذیرفته شدگان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور از شنبه اول مهرماه شروع می شود و تا 7 مهرماه ادامه دارد این فرایند به صورت غیرحضوری انجام می شود.

همچنین نام نویسی پذیرفته شدگان دکتری تخصصی در دانشگاه پیام در روزهای 5 تا 7 مهرماه صورت می گیرد.

ثبت نام در سامانه http://reg.pnu.ac.ir صورت می گیرد.

مدارک کارشناسی پیوسته

دیپلم متوسطه سه ساله، پیش دانشگاهی یا دیپلم نظام قدیم یا فوق دیپلم، کارنامه دوره متوسطه عمومی و دوره پیش دانشگاهی، رسید پستی تائیدیه تحصیلی دوره پیش دانشگاهی، گواهی تائیدیه سهمیه ایثارگری ازمراجع ذیربط مربوط به استفاده کنندگان از سهمیه ایثارگری.

مدارک کارشناسی ناپیوسته

مدرک کارشناسی پیوسته/ناپیوسته مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، مدرک کاردانی برای دارندگان مدرک کارشناسی ناپیوسته، گواهی تائیدیه سهمیه ایثارگری از مراجع ذیربط مربوط به استفاده کنندگان از سهمیه ایثارگری.

هنوز جزئیاتی از مدارک مورد نیاز پذیرفته شدگان دکتری در دانشگاه پیام نور اعلام نشده است.