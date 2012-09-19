  1. حوزه و دانشگاه
۲۹ شهریور ۱۳۹۱، ۱۵:۱۸

جزئیات زمان و مدارک ثبت نام پذیرفته شدگان در دانشگاه پیام نور

جزئیات زمان و مدارک ثبت نام پذیرفته شدگان در دانشگاه پیام نور

پذیرفته شدگان تمام مقاطع تحصیلی در دانشگاه پیام نور از هفته آینده می توانند مراحل ثبت نام خود را در سامانه گلستان این دانشگاه آغاز کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام پذیرفته شدگان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور از شنبه اول مهرماه شروع می شود و تا 7 مهرماه ادامه دارد این فرایند به صورت غیرحضوری انجام می شود.

همچنین نام نویسی پذیرفته شدگان دکتری تخصصی در دانشگاه پیام در روزهای 5 تا 7 مهرماه صورت می گیرد.

ثبت نام در سامانه http://reg.pnu.ac.ir صورت می گیرد.

مدارک کارشناسی پیوسته

دیپلم متوسطه سه ساله، پیش دانشگاهی یا دیپلم نظام قدیم یا فوق دیپلم، کارنامه دوره متوسطه عمومی و دوره پیش دانشگاهی، رسید پستی تائیدیه تحصیلی دوره پیش دانشگاهی، گواهی تائیدیه سهمیه ایثارگری ازمراجع ذیربط مربوط به استفاده کنندگان از سهمیه ایثارگری.
 
مدارک کارشناسی ناپیوسته
 
مدرک کارشناسی پیوسته/ناپیوسته مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، مدرک کاردانی برای دارندگان مدرک کارشناسی ناپیوسته، گواهی تائیدیه سهمیه ایثارگری از مراجع ذیربط مربوط به استفاده کنندگان از سهمیه ایثارگری.
 
هنوز جزئیاتی از مدارک مورد نیاز پذیرفته شدگان دکتری در دانشگاه پیام نور اعلام نشده است.
کد مطلب 1700034

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها