30 برنامه در شهرستان دهلران به مناسبت هفته دفاع مقدس اجرا می شود

بهزاد علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 30 برنامه در هفته دفا ع مقدس در شهرستان دهلران اجرا می شود.

وی افزود: یکی از مهمترن برنامه های که در روز اول هفته دفاع مقدس انجام می شود رژه خودرویی است که مدیران تمام دستگاه های شهرستان باید حضور فعال در این مراسم داشته باشند.

علیزاده اظهار داشت: برنامه سجاده های سرخ یکی از بر نامه های فرهنگی و ادبی است که پنج سال متوالی است در این شهرستان اجرا می شود و امسال نیز ادامه خواهد داشت.

وی افزود: دفاع مقدس یادآور رشادتهای مردان بی ادعایی است که جانانه برای کیان اسلامی در مقابل رژیم بعث ایستادگی کردند.

وی گفت: هفته دفاع مقدس فرصت مناسبی است تا از شهدای گران قدر و یادگاران آن دوران تجلیل شود چراکه حق بزرگی بر گردن ما دارند.