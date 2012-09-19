کلاس اولی ها در استان قزوین به مدرسه رفتند

به گزارش خبرنگار مهر، جشن شکوفه ها در قزوین با حضور مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین، فاطمه بهرامی معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش در مدرسه ابتدایی کابل البرز استان آغاز شد.

فاطمه بهرامی معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان قزوین در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در روز جشن شکوفه ها و غنچه ها در سال تحصیلی جدید 104 هزار و 681 نفر در استان قزوین به مدرسه رفتند.

وی با بیان اینکه 792 مدرسه در مقطع ابتدایی برای تحصیل دانش آموزان آماده شده است افزود: 80 درصد مدارس ابتدایی استان در نوبت صبح ساماندهی شده است.

بهرامی تصریح کرد: با برنامه ‌ریزی های انجام شده و تلاش مدیران آموزش‌ و پرورش استان قزوین از سال گذشته برای اجرای طرح پایه ششم در مدارس ابتدایی مشکلی در فضای آموزشی این مقطع تحصیلی در مدارس به هیچ عنوان وجود ندارد و دانش‌آموزان این پایه تحصیلی در اول مهر ماه سال تحصیلی جدید به راحتی می ‌توانند به مدرسه بروند.

وی بیان کرد: دانش آموزان در سال تحصیلی جدید در مقطع ابتدایی با حضور در چهار هزار و 750 کلاس درس کسب علم و دانش را آغاز می کنند.

بهرامی با توجه به تغییر برخی کتب درسی و نگارش مطالب جدید ضرورت آشنایی معلمان با این کتب را یادآورشد و افزود: با تالیف کتاب راهنمای معلمان به همراه دی وی دی آموزشی زمینه هماهنگی معلمان با تدریس کتب جدید فراهم شده است.



معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش قزوین، از توزیع کتاب های درسی مقطع ابتدایی در اول مهر ماه خبر داد و افزود: کتاب های درسی مقطع ابتدایی به تعداد کافی در مدارس توزیع شده است و در سال تحصیلی جدید کمبود معلم و کتاب درسی برای دانش آموزان وجود ندارد.

وی، همچنین در خصوص هوشمند سازی مدارس عنوان کرد: با مجهز کردن کلاس‌ های ابتدایی به دستگاه ویدئو پروژکتور و لب‌ تاپ در سال گذشته تعداد کلاسهای هوشمند در استان به 420 کلاس رسید که این آمار نسبت به سال گذشته از رشد مطلوبی برخوردار بوده است.

بهرامی، با بیان اینکه برای اجرای سیاست‌های تربیتی و آموزشی مطلوب باید کلاس‌های مدارس هوشمند شوند گفت: سیاست آموزش و پرورش استان قزوین هوشمند کردن همه کلاس‌های مدارس تحصیلی است که امیدواریم با تلاش و همت مسئولان مربوطه این هدف محقق شود.