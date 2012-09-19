مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت نخستین کارگاه ترجمان دانش را برگزار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین کارگاه از سری کارگاه های ترجمان دانش ویژه کلیه مراکز تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار شدد.

در این کارگاه در ابتدا بحث گروهی در رابطه با انجام تحقیقات کاربردی انجام گرفت و در ادامه رییس مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت و معاون پژوهشی و عضو هیئت علمی این مرکز در مورد تحقیقات کاربردی و معیارهای اینگونه تحقیقات و همچنین ترجمان دانش و تفاوت های آن با انتقال دانش و مدل های مربوطه و چگونگی انتقال دانش سخنرانی نمو دند .

درکارگاه یک روزه ترجمان دانش، شرکت کنندگان در قالب چهار گروه 2 کار عملی را در زمینه شناخت طرح های کاربردی و چگونگی استخراج پیا م های کلیدی کاربردی از تعدادی از مقا له های منتخب انجام دادند.

340 نفر از عشایر فارس غربالگری تب مالت شدند

واحد مبارزه با بیماریهای واگیر مرکز بهداشت شهدای انقلاب طرح غربالگری تب مالت در عشایر مناطق تحت پوشش را از تیرماه آغاز و در نیمه شهریور ماه به پایان رسانید.

دراین طرح 83 بنکوه عشایری مورد بیماریابی و از 340 نفر نمونه گیری بعمل آمد و پس از انجام آزمایشات، بیماران به صورت رایگان درمان شدند.

عملکرد کانون قرآن و عترت دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سراسر کشور بی نظیر و الگوست

دانشجویان فعال کانون قرآن و عترت این دانشگاه با دکتر آیتی، معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور دیدار کردند.

مدیر کل تعالی فرهنگی و فعالیتهای فوق برنامه دانشگاه با اعلام این خبر افزود: اعضای فعال کانون قرآن و عترت که به سفر زیارتی مشهد مقدس اعزام شده بودند، در نشستی پر بار با معاون دانشجویی و فرهنگی وزارت متبوع حضور یافتند.

دکتر خسروی گفت: این کاروان 80 نفره شامل دو گروه 40 نفری به تفکیک خواهران و برادران بود که همگی ازدانشجویان فعال طرح بزرگ ضیافت قرآنی در ایام ماه مبارک رمضان امسال بوده و به مدت یک هفته به سفر زیارت مشهد مقدس اعزام شدند.

وی اعلام کرد: معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دیداری که در شهر مقدس مشهد با اعضای کانون قرآن و عترت این دانشگاه داشتند، ضمن تقدیر و تشکر از فعالیت های این کانون اظهار داشته اند که عملکرد کانون قرآن و عترت دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سراسر کشور بی نظیر بوده و می تواند به عنوان الگویی برای سایر دانشگاههای کشور معرفی شود.

آیتی در جریان این دیدار به اعضای این کانون قول همکاری همه جانبه داده و اظهار داشت که آماده همه گونه همکاری با کانون قرآن و عترت دانشگاه علوم پزشکی شیراز است.

درمانگاه پوستچی، همکار افتخاری مسئولان اجرایی شعب شهرستانی موسسه مهر استان فارس شد

چهارمین گردهمایی مسئولان شعب موسسه مهر حضرت فاطمه زهرا(س) استان فارس به میزبانی درمانگاه پوستچی شیراز برگزار شد.

در این جلسه مسئولان اجرایی با اهداف درمانگاه موقوفه پوستچی،توسط مدیر آن درمانگاه آشنا شده و نحوه تعامل با آن مرکز از سراسر استان فارس و استان کهگیلویه و بویر احمد بررسی و پی گیری گردید تا از این پس بیمارانی که در زمینه چشم پزشکی نیاز به مساعدت و هدایت درمانی دارند با هماهنگی قبلی به مرکز یاد شده معرفی شوند.

همچنین مقرر شد مسئولان اجرایی شعب شهرستانی بر احیاء سنت اسلامی قرض الحسنه در حمایت از بیماران نیازمند روی آورده و به منظور تلاش، افزایش عزت نفس و عدم روحیه گداپروری در بیمارانی که صعب العلاج محسوب نمی شوند تلاش شده خیرین را در این زمینه جلب کنند.

در ادامه بر اجرایی شدن امر تحقیق و تفحص از بیماران تاکید شد تا حقوق نیازمندان واقعی تضییع نشود.