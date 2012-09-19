جشن ورود 2000 کلاس اولی به مدرسه در کاشمر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره آموزش و پرورش کاشمرصبح چهارشنبه در آئین نواختن زنگ شکوفه ها که به صورت نمادین در مدرسه ابتدایی شاهد معمار شهرستان انجام شد، با اشاره به اینکه امسال در پایه اول دبستان تعداد دو هزار و 202 دانش آموز تحصیلات خود را آغاز می کنند، دانش آموزان مشغول به تحصیل شهرستان را بیش از 12هزار نفر اعلام کرد.

ابوالفضل حسینی گفت: دانش آموزان پایه اول دبستان در 99 کلاس درس در قالب 85 کلاس دولتی و 14 کلاس غیردولتی مشغول به تحصیل می شوند.

وی با اشاره به اینکه جهت اجرای طرح تحول بنیادین آموزش و پرورش و اجرای نظام 6ـ3ـ3 همه امکانات مورد نیاز را فراهم آورده ایم اظهار داشت: امسال یک هزار و 920 دانش آموز در یک صد کلاس پایه ششم در شهرستان مشغول به تحصیل می شوند.

رئیس اداره آموزش و پرورش کاشمر گفت: هنوز تعداد 29 مدرسه ابتدایی و 6 مدرسه راهنمایی و متوسطه در شهرستان دو شیفته هستند.

وی با اشاره به ضرورت هوشمندسازی مدارس گفت: در این راستا دبیرستان نمونه اندیشه هوشمندسازی شده و یک کلاس این مدرسه به 20 لب تاپ تجهیز شده است.

وی گفت: در سال تحصیلی جدید 50 کلاس در مدارس سطح شهرستان هوشمندسازی می شود.

وی تصریح کرد: در آغاز سال تحصیلی شاهد فعالیت دو هزار و 600 نفر از فرهنگیان در سطح شهرستان هستیم.