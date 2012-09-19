  1. دانشگاه و فناوری
۲۹ شهریور ۱۳۹۱، ۱۴:۵۹

اعتراض بنیاد بازیهای رایانه ای به سازندگان بازی "پرندگان خشمگین در فضا "

اعتراض بنیاد بازیهای رایانه ای به سازندگان بازی "پرندگان خشمگین در فضا "

بنیاد ملی بازیهای رایانه ای به عنوان متولی رسمی صنعت گیم ایران، با ارسال نامه ای به شرکت Rovio اعتراض رسمی خود در ساختن بسته الحاقی بازی "پرندگان خشمگین در فضا" اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در نسخه الحاقی که در ادامه بازی Angry Birds Space وجود دارد، بازیگر در مراحلی باید ساختمانهایی را تخریب کند که ترکیب شکل و طراحی مراحل آن به نوعی کاملا شبیه به نقشه ایران، برج میلاد تهران و حتی مساجد کشورمان است.

بازی رایانه ای پرندگان خشمگین در فضا، نمونه دیگر از بازیهای رایانه ای  در کشورهای غربی است که با مورد حمله قرار دادن مراکز حساس و مذهبی مانند مساجد سعی در ایجاد جنگ سایبری بر علیه کشورهای اسلامی دارد.

بنیاد ملی بازیهای رایانه ای با ارسال این نامه، ضمن اعتراض شدید به نحوه این طراحی در بازی، خواستار توضیح رسمی و شفاف شرکت سازنده بازی از این اقدام شده است.

کد مطلب 1700050

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