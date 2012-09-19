هفتمین جشنواره مدیحه سرایی رضوی در مشگین شهر آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، بخشدار مشگین شهر شرقی ظهر چهارشنبه در این مراسم با اشاره به میزبانی این جشنواره، برگزاری این مراسم معنوی را در صحن سید سلیمان افتخار و توفیق بزرگی برای مردم منطقه برشمرد.

علی امام قلیزاده با بیان اینکه از هفت جشنواره قبلی برگزار شده در استان، پنج دوره در این منطقه اجرا شده است، متذکر شد: علت این مهم وجود قبر مطهر امامزادگان در این منطقه است.

وی با اشاره به حضور پرشور مردم فخر آباد در مراسم افتتاحیه جشنواره های رضوی افزود: این منطقه به محل دلسوختگان و دوستداران اهل بیت تبدیل شده است.

امام جمعه بخش لاهرود مشگین شهر نیز در این مراسم وجود امامزدگان را در این منطقه مایه خیر و برکت عنوان کرد و یادآور شد: امامزاده ها از فرزندان اهل بیت(ع) در هر منطقه ای از فخرآباد و لاهرود دفن شده اند و امروز به زیارتگاه مردم استان تبدیل شده اند.

سیدعلی اکبر حسینی راد برگزاری جشنواره مدیحه سرایی در مناطق استان عاملی برای افزایش معنویت و گرایش جوانان به امامان و مباحث اعتقادی دانست و عنوان کرد: این جشنواره ها در قالبهای فرهنگی می تواند بسیاری از آسیبها را کاهش دهد.

