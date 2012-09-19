اکثر پرسنل خود را راهی مناطق زلزله زده کرده ایم/ روستاهای تخریب شده آباد شد

به گزارش خبرنگارمهر، علی نیکزاد وزیر راه،مسکن و شهرسازی روزچهارشنبه درحاشیه جلسه هیات دولت، در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوال خبرنگارمهر درباره آخرین اقدامات دولت در استان آذربایجان شرقی برای بهبود وضعیت زلزله زدگان افزود: دولت برای مردم آذربایجان شرقی سنگ تمام گذاشته است. ما اقدامات بسیار خوبی را انجام دادیم. هنوز مراسم چهلم عزیزانی که در این حادثه جان خود را ازدست داده اند برگزار نشده است اما ما تا به امروز توانسته ایم اقدامات خوبی را برای بهبودزلزله زدگان انجام دهیم.

وزیر راه درادامه درباره اینکه برخی بر این باورند که نباید دولت دراستان آذربایجان شرقی وعده های غیر عملی به مردم بدهد، افزود: من نمی دانم چرا یک عده این مطالب را مطرح می کنند، آنها بهتر است به جای پرداختن به این موارد یک بار به استان آذربایجان سفر کنند واز نزدیک ببیند که دولت تا به امروز چه اقداماتی را انجام داده است. روستاهای بسیاری در این زلزله تخریب شده اند که ما توانسته ایم اکثر این روستاهای را آباد کنیم.

وی گفت: همچنین اکثر کارمندان و پرسنل خود را برای پیگیری آخرین اقدامات انجام شده راهی استان آذربایجان کردیم. اقدامات دولت در این استان به خوبی انجام می شود.

وزیر راه افزود: ساخت اکثر خانه های تخریبی به پایان رسیده است ضمن آنکه ما افرادی را که خانه های آنها تخریب شده بود اسکان دادیم و نگذاشتیم مشکلی برای آنها به وجود بیاید.

نیکزاد همچنین از شخصیت ها و فعالان سیاسی خواست منصفانه عملکرد دولت را نقد کنند.

وزیر راه و شهرسازی گفت: من نمی دانم این موضوع را که شما درغالب سوال مطرح کرده اید از سوی چه کسی بیان شد؟ امیدوارم از این به بعد نقد ها منصفانه بیان شود.