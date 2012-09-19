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۲۹ شهریور ۱۳۹۱، ۱۴:۳۵

12 هزار کلاس اولی خراسان جنوبی سال تحصیلی جدید را آغاز کردند

12 هزار کلاس اولی خراسان جنوبی سال تحصیلی جدید را آغاز کردند

بیرجند - خبرگزاری مهر: جشن شکوفه ها برای آغاز سال تحیصلی 12 هزار و 500 دانش آموز کلاس اولی خراسان جنوبی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش خراسان جنوبی پیش از ظهر چهارشنبه در حاشیه برگزاری این جشن در جمع خبرنگاران اظهارداشت: شش هزار و 500 نفر از دانش آموزان کلاس اولی امسال پسران و مباقی دختر هستند.

طاهره حمیدی با بیان اینکه دوره های آموزشی برای معلمان در خصوص نظام 6.3.3 برگزارشده است، ادامه داد: بسته های آموزشی و کتب راهنمای معلمین  نیز در سطح استان توزیع شده است.

 وی تصریح کرد: برای اجرای برنامه ‌های طرح تحول آموزش و پرورش معلمان پایه ‌های اول، دوم  ششم ابتدایی پیش از آغاز سال تحصیلی آموزش‌های لازم را گذرانده اند و دوره‌های توجیهی نیز با حضور اولیای دانش آموزان برگزار شده است.

 وی با بیان اینکه 12 هزار دانش آموز استان امسال در مقطع ششم ابتدایی تحصیل خواهند کرد، افزود: نیروی انسانی و فضاهای آموزشی برای اجرای نظام 6.3.3 در استان ساماندهی شده است.

 حمیدی بیان کرد: امسال 70 هزار دانش آموز در مقطع اول تا ششم ابتدایی در استان تحصیل می کنند.

 وی تصریح کرد: زنگ شکوفه ها امسال در سطح یک هزار و 600 مدرسه استان نواخته شده است.

 به گفته وی در اول مهر ماه نیز زنگ ایثار در مدارس استان نواخته خواهد شد.

کد مطلب 1700053

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