1300 واحد مسکن مهر در ایلام افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی اعلایی در جلسه ساماندهی مسکن مهر از افتتاح هزار و 300 واحد مسکن مهر در شهرهای بالای 25 هزار نفر در مهرماه امسال با حضور یکی ازمقامات کشوری دراستان خبر داد.

وی با اعلام این خبر گفت: از این تعداد 184 واحد به صورت نمادین با حضور یکی از مقامات کشوری در شهر ایلام افتتاح می شود.

این مسئول با اشاره به اینکه در مرحله اول هزار و 612 واحد مسکن مهر در ایلام و دره شهر تحویل شده است، گفت: در مرحله دوم نیز هزار و 700 واحد در شهرستان های ایلام و مهران به متقاضیان تحویل شده است و با توجه به برنامه دولت جهت تکمیل واحدهای مسکن مهر در مرحله سوم نیز که مهرماه مسال به بهره برداری می رسد یک هزار و 300 واحد در شهرهای بالای 25 هزار نفر در حال ساخت است.

استاندار ایلام درادامه تصریح کرد: غیر از این پروژه های مسکن مهر ما تا پایان سال جاری هدف گذاری برای احداث بیش از چهار هزار واحد مسکن مهر را داریم که درحال انجام است.

اعلایی با اشاره به ثبت نام از متقاضایان مسکن مهر در مرحله جدید گفت: در شهر ایلام حدود پنج هزار نفر متقاضی داریم که در حال تهیه زمین هستیم که در مرحله بعد نسبت به ساخت آن اقدام کنیم و در شهرهای دیگر استان نیز مشکلی وجود ندارد چرا که عرضه ی مسکن مهر ما بیشتر از متقاضیان است که در شهرهای مهران ، دره شهر ، ایوان و غیره نسبت به واگذاری واحدهای مسکن مهر به متقاضیان اقدام لازم صورت می گیرد.

استاندار ایلام در خصوص پیمانکارانی که کارشکنی کرده اند دستور داد که از طریق پیگیری قضایی نسبت به احقاق حقوق مردم اقدام شود.

وی همچنین با تأکید بر انجام هر چه سریعتر کارهای عقب مانده در خصوص بعضی ازتعاونی های مسکن مهر دستور اقدامات لازم در خصوص جمع آوری اطلاعات متقاضیان و تکمیل پرونده های آنها و صدور دفترچه اقساط واحدهای تحویلی را در اسرع وقت صادر کرد.

در مراسم افتتاحیه از پیمانکاران موفق نیز تجلیل به عمل می آید.