حمله آمریکا به وزیرستان/ تعهدات واشنگتن-اسلام آباد در قبال افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، شبکه تلویزیونی آریا گزارش داد که صبح امروز شنبه بر اثر حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا در وزیرستان شمالی در شمال غرب پاکستان دست کم سه نفر کشته و دو فرد دیگر زخمی شدند.

رسانه های پاکستانی گزارش دادند که آمریکا دو موشک را به خودرویی که احتمالا حامل شبه نظامیان در وزیرستان شمالی بود، شلیک کرد و این حمله پنج کشته و زخمی برجا گذاشت.

این حمله بیست و نهمین حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا در پاکستان از ابتدای 2012 تاکنون بود و در این مدت 213 نفر کشته شدند.

خبر دیگر اینکه در پی کشته شدن افراد بسیار در تظاهرات روز گذشته در اعتراض به پخش فیلم موهن آمریکایی، نخست وزیر پاکستان از مردم خواست تا خویشتنداری خود را حفظ کنند.

"رحمان مالک" وزیر کشور پاکستان نیز گروههای افراطی را مسئول ناآرامی های اخیر در این کشور معرفی کرد.

همچنین "هیلاری کلینتون" و "حنا ربانی خار" وزیران امور خارجه آمریکا و پاکستان روز گذشته در وزارت خارجه ایالات متحده در واشنگتن قول همکاریهای بیشتر را در قبال افغانستان دادند.

وزیران امور خارجه دو کشور تاکید کردند که با یک تهدید مشترک روبرو هستند و باید با تروریسم و افراط گرایی مبارزه کنند.