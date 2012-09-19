آغاز همکاری های مشترک ایران و هند در حوزه میراث فرهنگی

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود علویان صدر با بیان این مطلب اظهار داشت: تاکنون در بخش های زبان فارسی، شعر و تاریخ اقدامات مناسبی بین متخصصین دو کشور صورت گرفته و هم اکنون درصدد ورود به مباحث باستان شناسی و معماری اسلامی هستیم.

وی تصریح کرد: البته در ادوار گذشته اقدامات متعددی در خصوص معماری ایران و هند انجام شده اما عمق روابط این دو کشور متمدن موجب شد این فعالیت ها در ابعاد گسترده‌تری دنبال شود.



این مقام مسوول ادامه داد: براساس توافقات فی مابین آرامگاه‌های سلاطین قطب‌شاهی در حیدرآباد توسط معماران برجسته ایرانی مورد مرمت قرار خواهد گرفت و علاوه برآن در بخش های پژوهشی و علمی با متخصصان این کشور فعالیت های مشترکی را آغاز می کنیم.

