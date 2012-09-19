آغاز همکاری های مشترک ایران و هند در حوزه میراث فرهنگی

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود علویان صدر با بیان این مطلب اظهار داشت: تاکنون در بخش های زبان فارسی، شعر و تاریخ اقدامات مناسبی بین متخصصین دو کشور صورت گرفته و هم اکنون درصدد ورود به مباحث باستان شناسی و معماری اسلامی هستیم.
وی تصریح کرد: البته در ادوار گذشته اقدامات متعددی در خصوص معماری ایران و هند انجام شده اما عمق روابط این دو کشور متمدن موجب شد این فعالیت ها در ابعاد گستردهتری دنبال شود.
این مقام مسوول ادامه داد: براساس توافقات فی مابین آرامگاههای سلاطین قطبشاهی در حیدرآباد توسط معماران برجسته ایرانی مورد مرمت قرار خواهد گرفت و علاوه برآن در بخش های پژوهشی و علمی با متخصصان این کشور فعالیت های مشترکی را آغاز می کنیم.
معاون میراث فرهنگی کشور از انجام مذاکرات گسترده این سازمان برای تعامل در حوزه های مشترک میراث فرهنگی ایران و هند خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود علویان صدر با بیان این مطلب اظهار داشت: تاکنون در بخش های زبان فارسی، شعر و تاریخ اقدامات مناسبی بین متخصصین دو کشور صورت گرفته و هم اکنون درصدد ورود به مباحث باستان شناسی و معماری اسلامی هستیم.
نظر شما