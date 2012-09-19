دهه کرامت فرصت مناسبی برای ایجاد محیط معنوی در جامعه است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ولی الله محمودی ن‍ژاد اظهار داشت: همه ما باید برای احیای فرهنگ اهل بیت(ع) قدم برداریم و در این راه آن چه در توان داریم در طبق اخلاص بگذاریم.

وی افزود: امروزه ما در جهانی زندگی می کنیم که در آن دشمنان به خود جرات می دهند به ساحت مقدس پیامبر اعظم(ص) توهین کرده و سعی می کند حریم آن حضرت را بشکند، ولی با وحدت مسلمانان جهان این توطئه نیز نابود شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس تصریح کرد: اگر فرهنگ اهل بیت(ع) را در دنیا به درستی معرفی کنیم، نقشه های شوم دشمنان نقش بر آب خواهد شد.

حجت الاسلام محمودی ن‍ژاد خاطرنشان کرد: اجرای برنامه های مختلف در دهه کرامت نیازمند ساماندهی است که باعث ایجاد محیطی معنوی و پربار در جامعه می گردد.

وی ادامه داد: برنامه های دهه کرامت باید با هدف افزایش سطح علمی و دانش مردم برگزار شده و باعث ارتقای سطح معرفتی آحاد مردم نسبت به اهل بیت شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس در ادامه با اشاره به برنامه های این اداره در دهه کرامت عنوان داشت: برگزاری گفتمان های دانش آموزی و دانشجویی با موضوع دهه کرامت، امین ولایت و سومین حرم اهل بیت و برپایی همایش شبکه تبلیغ دین ویژه مبلغین، مداحان، هیئتهای مذهبی، کانون های فرهنگی و مذهبی و موسسات قرآنی از جمله این برنامه هاست.

حجت الاسلام محمودی نژاد افزود: همچنین با هماهنگی ادارات و نمایندگی های تابعه جهت برگزاری مراسم گرامیداشت مناسبتهای این دهه در شهرستان های استان برنامه ریزی های لازم انجام شده است.

وی تصریح کرد: اعزام مبلغ و سفیران احمدی به شهرستانها، ارسال پیامک به مبلغین، هیئات مذهبی و مداحان استان و طراحی و چاپ بنر، پوستر و بروشور از دیگر برنامه های این اداره کل در دهه کرامت است.