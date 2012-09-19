364 برنامه در نقاط مختلف ایلام برگزار می شود

سردارصادق کاکی در گفتگو با مهر افزود: گرامیداشت هفته دفاع مقدس فرصتی برای بازخوانی رشادت ها، ایثارها و پایمردی های مردمان این مملکت است.

وی ادامه داد: ملت عزیز ایران در دوران دفاع مقدس از قافله مادی گرایی بیرون رفتند و به اعلای دین رسیدند.

فرمانده سپاه پاسداران با بیان اینکه هفته دفاع مقدس متعلق به همه مردم است، گفت: این برگ زرین باید به نام ملت ایران ثبت شود.

وی با اشاره به اینکه در طول تاریخ هر گاه به ایران حمله شده، قسمت هایی از جغرافیای ایران به تاراج رفته، تاکید کرد: در دوران طلایی دفاع مقدس و در شرایطی که تمام غرب به سرکردگی آمریکا به کمک حزب بعث عراق رفته بودند، نتوانستند حتی یک وجب از خاک ایران را به غنیمت ببرند.

سردار کاکی تصریح کرد: در طول جنگ تحمیلی، سرداران بسیاری، جان خود را فدای اسلام و امام کردند و آنچه که ما امروز به آن افتخار می کنیم حاصل ریخته شدن خود همین عزیزان است.

وی ضمن تاکید مجدد بر اینکه تمام غرب به عنوان حامی عراق در برابر ایران ایستادند، گفت: ایران اسلامی، یکه و تنها در برابر تمامی تهدیدهای دشمنان ایستاد و توانست تهدیدها را به فرصت تبدیل کند و این محقق نشد مگر به اینکه قدر فرصت ها دانستیم.

کاکی عنوان کرد: جنگ تحمیلی باعث نشد که ما از آرمان ها و عقایدمان دست برداریم و حتی در صدور انقلاب اسلامی به سایر کشورهای جهان هم نتوانست خللی وارد کند به گونه ای که که در دو سال اخیر شاهد بیداری امت های مسلمان به تاسی از انقلاب اسلامی ایران هستیم.