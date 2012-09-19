به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا مخبر دزفولی در جلسه 718 شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: در این جلسه آسیبهای مختلف مربوط به اسباب بازی و نوشت افزار با توجه به نزدیک بودن آغاز سال تحصیلی از زوایای گوناگون موشکافی شده است.

وی افزود: با توجه به سابقه غنی فرهنگی و تمدنی کشور و قابلیت‌ها،‌ ظرفیت‌ها و توانمندی‌های فکی و عملی لزوم برنامه‌ریزی سریع و موثر در این زمینه مورد تاکید قرار گرفت.

به گفته دزفولی، متاسفانه در سال‌های گذشته با سوءاستفاده دشمن از غفلت بعضی از فعالان این حوزه، محصولاتی در کشور توزیع شد که با معیارها و ارزش‌های اخلاقی جامعه اسلامی ما هم‌خوانی نداشت.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: مقرر شد تا این محصولات از نظر واردات،‌ تولید، ‌توزیع و مصرف سامان‌دهی شوند و ضمنا مجموعه‌های فعال در داخل که دغدغه حفظ ارزش‌های اسلامی و بومی را دارند مورد حمایت و پشتیبانی قرار گیرند.

وی افزود: در این گزارش مسائل مهم دیگری مانند گردش مالی این حوزه نیز مورد تحلیل قرار گرفته است که به خواست خدا این گزارش روشنگر برای استفاده عمومی منتشر خواهد شد.

تاسیس بنیادی برای ‌برنامه‌ریزی و حمایت از ساخت نوشت‌افزار و اسباب‌بازی

مخبر دزفولی ادامه داد:‌ همچنین در این جلسه مقرر شد تا بنیادی برای سیاست‌گذاری، ‌برنامه‌ریزی، حمایت،‌ هدایت و نظارت بر ساخت، واردات و توزیع نوشت‌افزار و اسباب‌بازی با توجه به تجربه موفق بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای تاسیس گردد تا از هدر رفت منابع کشور و سوء استفاده دشمنان جلوگیری شود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: به خواست خدا اساسنامه بنیاد که شامل حدود وظائف، مسئولیت‌ها،‌ اختیارات و ساختار این بنیاد خواهد بود درجلسه آینده شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب خواهد رسید تا هم رونق اقتصادی این حوزه بیشتر شود و هم از آسیبها جلوگیری کنیم.