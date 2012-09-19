مهدی هاشمی بزودی به ایران باز می گردد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی هاشمی فرزند آیت الله هاشمی رفسنجانی و یکی از متهمان حوادث پس از انتخابات که سال 88 به انگلیس رفته بود قرار است به زودی به تهران بازگردد.

وی که به نظر می رسد هماهنگی های لازم برای حضور خود در کشور را با خانواده اش انجام داده است قصد داشت این هفته به ایران سفر کند که به دلیل برخی مشکلات شخصی سفرش به ایران را به تعویق انداخت.

مهدی هاشمی که گفته می شد به دلیل سرزدن به دانشگاه آزاد واحد آکسفورد به انگلیس سفر کرده است حدود سه سال است که به کشور بازنگشته است.

سخنگوی قوه قضائیه نیز در آخرین نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا مهدی هاشمی به محض ورود به کشور دستگیر و محاکمه می‌شود، گفت: قبلا هم گفته‌ایم که اگر بیاید قطعاً به پرونده وی رسیدگی خواهیم کرد.