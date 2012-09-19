اسماعیل فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط ذوب‌آهن اظهار داشت: با توجه به اینکه ما در بازی قبلی خود به پیروزی رسیدیم، این روزها شرایط خوبی داریم و می‌توانیم در بازی با مس کرمان نیز شرایط مان را بهبود بخشیم.

وی ادامه داد: بازی با مس برای ما اهمیت بسیاری دارد و ما باید در این بازی پیروزی کسب کنیم و پیروز میدان شویم تا شرایط خود را در جدول رده‌بندی لیگ برتر بهبود بخشیم .

مهاجم ذوب‌آهن با اشاره به شرایط ذوب‌آهن در جدول رده‌بندی لیگ برتر تصریح کرد: ما باید از بازی‌های خود نهایت استفاده را ببریم و از انتهای جدول جدا شویم. باید با پیروزی در این دیدارها خود را به میانه‌های جدول برسانیم تا به آینده امیدوارتر شویم.