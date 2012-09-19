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۲۹ شهریور ۱۳۹۱، ۱۴:۰۱

فرهادی در گفتگو با مهر:

تیم ذوب‌آهن باید از قعر جدول جدا شود/ پیروزی مقابل مس اهمیت دارد

تیم ذوب‌آهن باید از قعر جدول جدا شود/ پیروزی مقابل مس اهمیت دارد

اصفهان – خبرگزاری مهر: مهاجم تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان گفت: ذوب‌آهن باید در بازی‌های آینده خود به پیروزی برسد و پیروزی ما مقابل مس از اهمیت بسیاری برخوردار است.

اسماعیل فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط ذوب‌آهن اظهار داشت: با توجه به اینکه ما در بازی قبلی خود به پیروزی رسیدیم، این روزها شرایط خوبی داریم و می‌توانیم در بازی با مس کرمان نیز شرایط مان را بهبود بخشیم.

وی ادامه داد: بازی با مس برای ما اهمیت بسیاری دارد و ما باید در این بازی پیروزی کسب کنیم و پیروز میدان شویم تا شرایط خود را در جدول رده‌بندی لیگ برتر بهبود بخشیم.

مهاجم ذوب‌آهن با اشاره به شرایط ذوب‌آهن در جدول رده‌بندی لیگ برتر تصریح کرد: ما باید از بازی‌های خود نهایت استفاده را ببریم و از انتهای جدول جدا شویم. باید با پیروزی در این دیدارها خود را به میانه‌های جدول برسانیم تا به آینده امیدوارتر شویم.

وی اضافه کرد: بازی‌های سختی در پیش داریم و این بازی‌ها برایمان دشوار خواهد بود اما ما ذوب‌آهن هستیم و می‌توانیم در بازی‌های آینده خود نتیجه بگیریم.

کد مطلب 1700065

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